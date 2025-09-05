À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡¢µÛ¤¦ÎÌÁý¤¨¤¿¡Ö£²Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡×¤Ë¶¦±éÇÐÍ¥¤¬ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ìÍºáÈ½·è
7·î¾å½Ü¤´¤í¤Ë¼«Âð¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢3Æü¤Ë·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê26¡Ë¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÂçËã»ÈÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬4Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçËã¤òµÛ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï20ºÐ¤´¤í¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤«¤é´«¤á¤é¤ì¡¢ÂçËã¤ò´¬»æ¤Ç´¬¤¤¤¿¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ¢¹ñ¸å¤âÆüËÜ¤ÇÆþ¼ê¡£»ÈÍÑ¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤¿2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤ËµÛ¤¦ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¡¢¤È¤Î¼ñ»Ý¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï20ºÐ¤À¤Ã¤¿19Ç¯¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÃ»´üÎ±³Ø¡£ÊÆÏ¢Ë®Ë¡¤Ç¤ÏÂçËã¤Ï¶Ø»ßÌôÊª¤À¤¬¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Ë¡¤Ï16Ç¯¤Ë21ºÐ°Ê¾å¤Î¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡ËÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÂçËã½ê»ý¤ä»ÈÍÑ¤¬°ìÄê¾ò·ï²¼¤Ç°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçËã¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡×¤Î23Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬ÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡ËÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±9·î¤ËÅìµþÃÏºÛ¤ÇÄ¨Ìò6·î¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤â»ÈÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï·î¤Ë¿ô²óÄøÅÙ¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï3ÆüÁáÄ«¤ËÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÈÆ±µï¤¹¤ë20Âå¤Î½÷¤òÂáÊá¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÔÆâ¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂð¤ÎÁÜº÷¤Ç²¡¼ý¤µ¤ì¤¿ÂçËã¤ò´Þ¤à¿¢ÊªÊÒ0¡¦4¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç¤â¡¢Î¾ÍÆµ¿¼Ô¤ò3ÆüÍ¼Êý¤ËºÆÂáÊá¡£7·î¤Î½ê»ýÍÆµ¿¤È3Æü¤Î½ê»ýÍÆµ¿¤Ç4Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢Î±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÏÑ´ß½ð¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ìó30¿Í¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÉ½¾ð¤äÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å4»þ¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶ä¿§¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤¬ÅþÃå¡£¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢É½¾ð¤Ê¤É¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Ë¤Ï¶¦¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤âÆ±½ð¤ËÌá¤Ã¤¿¡£