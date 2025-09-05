《40・50代》体型カバーが狙える！【GU】おしゃれさん愛用♡「大本命トップス」

気になる体型をさりげなくカバーしながら、旬のおしゃれも楽しめる――そんな理想を叶えてくれそうな「トップス」が、【GU（ジーユー）】なら見つかるかも。ゆったりシルエットやデザイン性で体のラインを拾いにくい、40・50代の大人世代が頼れる一着になってくれる予感です。おしゃれさんが愛用する「大本命トップス」をご紹介するので、ぜひデイリーに活躍させて。

ゆったりシルエット & サイドスリット入りのメッシュトップス

【GU】「メッシュニットオーバーサイズプルオーバー」\1,990（税込）

@acco.mamaさんが「二の腕しっかりカバーしつつメッシュで風通しも良い」と話すように、まだまだ気温の高い今の季節でも快適に過ごせそうなアイテム。ゆったりとしたオーバーサイズシルエットで、リラックスした着心地を叶えてくれそうです。ざっくりサイドスリット入りなので、自然と抜け感のあるスタイルも楽しめるはず。

透かし編み × オープンカラーの抜け感が魅力

【GU】「ウォッシャブルメッシュニットシャツ」\1,990（税込・セール価格）

@tenteten10さんは、ユニセックスのニットシャツを着用中。カジュアルに着やすいオープンカラーと、さまざまな透かし編み柄を組み合わせたデザインに抜け感があります。肩と身幅にゆとりを持たせたリラックスシルエットで、カーゴパンツのようなボリュームボトムとも好相性になっています。洗濯機で洗えるマシンウォッシャブルなのも嬉しいポイント。大人が日常使いしやすい、おしゃれと実用性を兼ね備えた一着といえそうです。

腰まわりまで隠れるオーバーサイズで安心感

【GU】「ドルマンスリーブシャツ」\2,490（税込・セール価格）

肩まわりにゆとりを持たせたドルマンスリーブが印象的なシャツ。オーバーサイズシルエットだから腰まわりも自然にカバーでき、リラックス感がありつつすっきり見えも期待できるのが魅力です。身長166cmの@mhi_7746さんがXLを着用しているように、少しゆとりのあるサイズを選べば、まるで海外ファッションスナップのような雰囲気も楽しめそう。

ボートネックですっきり見え！ プルオーバー

【GU】「リブニットボートネックプルオーバー」\1,990（税込）

シンプルさときれいめ感を備えた一着。顔まわりをすっきり見せるボートネックに加え、@__koko.oさん曰く「袖口が広めで細見え効果」が狙えるのも嬉しいポイントです。短すぎない丈感で写真のようにウエストインも可能。マシンウォッシャブル仕様でお手入れもラクだから、デイリーに頼れるアイテムになってくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@tenteten10様、@mhi_7746様、@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K