◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

第１ラウンドが行われ、ツアー１勝の阿久津未来也（フリー）は４バーディー、１ボギーの３アンダー６７で回り、首位と２打差の５位で発進した。

出だし１０番をバーディーで滑り出すと、難関の１５番では奥のラフから１０ヤードのアプローチをチップインバーディー。後半の２番で７メートルをねじ込んで伸ばし、７番でボギーを打った直後の８番でバウンスバックした。パー７０ではツアー史上最長となる７４２４ヤードのモンスターコースを６７で回り「１番から１８番まで息をつくホールがないほど難しい。初日アンダーパーで切れたのは自信になる」と胸を張った。

今大会は、アマチュア時代の１１年に男子ツアーに初出場。「（石川）遼さんの３連覇がかかっていたのを覚えてる。僕は小平（智）さんと回って２３位だった」と懐かしんだが、「富士桜は好印象ではないですね。（２１年に）最下位だったこともある。ある時は試合を休もうかと思ったくらいイメージは良くない」と苦笑しながら明かした。「今日は風が穏やかで、モンスターむき出しって感じじゃなかったけど、雨と風がまじったらどうしようもない。久しぶりに耐える勝負になる」と２日目以降を見据えた。

Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタの第３ラウンド後、１８番グリーンサイドでアイドルグループ・ＨＫＴ４８のライブを鑑賞。ＡＫＢ４８グループ好きとして知られる阿久津は、ヒット曲「フライングゲット」のダンスを“完コピ”してノリノリで踊る場面もあった。「賛否両論ありました。『なにやってんだ、こいつは…』と（笑い）」。それでも、最終日は６５のビッグスコアで５位に入り「踊って５位だったから、みんなに『踊った甲斐があったね』と言われた」と笑みを浮かべた。

２日目は首位と２打差で臨む。初優勝を挙げた６月のミズノオープンに続く２勝目に向けて「しっかりスコアを積み重ねていきたい」と意気込んだ。