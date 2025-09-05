◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 第１日（４日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

女子選手で史上６人目の男子レギュラーツアー出場となった川崎志穂（ミツウロコグループホールディングス）は２バーディー、８ボギー、２ダブルボギーの１０オーバー８０で回り、最下位の１１８位で初日を終えた。

１９年に男子下部ツアーに出場経験があるが、レギュラーツアーは初出場。パー７０ではツアー史上最長となる７４２４ヤードのモンスターコースに苦戦した。顔なじみがあるキャディーや関係者もいたことで「緊張はしなかった」と言うが、出だし１０番でボギーをたたくと、１２番は台２打が木に当たってダブルボギー。１４番で再びダブルボギーをたたき、前半で７つ落とした。

後半も１番から３連続ボギーとピンチの連続だったが「今できることを考えてたので、焦りもなかった」。４番パー３（２４５ヤード）は５ウッドで放った第１打はエッジに当たって転がり、５メートルを沈めて初バーディー。６番パー５（５８５ヤード）は第３打を５メートルに乗せ、２つ目のバーディーを決めた。

開幕前日には「８０台前半であがってきたい」と掲げていた目標をクリアする８０でフィニッシュ。それでも「正直、７０台であがりたかった。もったいないミスばっかりですごく悔しい」と振り返った。

距離が長いことで刻むことが多く、「安全・安全しすぎてしまった」と反省。２日目に向けて「パーオンできるところはしっかりさせていかないとバーディーが取れない。しっかり振っていきたい」と力を込めた。