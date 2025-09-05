俳優の北村有起哉（５１）が、１０月期のフジテレビ系「小さい頃は、神様がいて」（１０月９日スタート、木曜・後１０時）で地上波ゴールデン・プライム（ＧＰ）帯ドラマに初主演することが４日、分かった。２０１３年のテレビ朝日系ドラマ「上意討ち 拝領妻始末」以来、１２年ぶりの共演となる仲間由紀恵（４５）と、夫婦を演じる。

「最後から二番目の恋」シリーズなどで知られる脚本家・岡田惠和氏（６６）によるオリジナル脚本のホームコメディー。２人の子を持つ夫婦が「子供が２０歳になったら離婚する」と約束することから物語が始まる。その言葉をすっかり忘れマイペースに生きてきた夫と、その言葉を心の支えとして過ごしてきた妻の“ワケあり夫婦”の日常をユーモラスに描く。

北村は食品会社に勤め、良き夫、良き父親としてささやかな幸せを感じている渉役。ＧＰ帯ドラマ初主演に「正直ビックリしました。『えっ！ いいんですか！？』という気持ちになりました」。仲間との共演には「お互いに想像もつかない表情や空気感が生まれてくれるような、そんなシーンが撮れたらうれしい。夫婦のデコボコ感を出しつつ、憎まれない、むしろ愛される夫婦像を作っていければ」と意気込んでいる。

「離婚をする」という前提で暮らす、あん役の仲間は「どこか共感できたり、『その気持ち分かるんだけど、かわいそうだな』と思えたり、心が動くような作品になると思います。一生懸命この役と向き合って、たくさん笑ったり、泣いたり…。全力で１クール駆け抜けたい」。夫役の北村には「声がすごく優しい。その声がとても好きで（笑）。夫婦としてお芝居を交わせることが楽しみですし、とても頼りにしています」と信頼を寄せていた。

〇…岡田氏は、北村のＧＰ帯ドラマ初主演作を手掛けることに「とてもとても光栄なこと。気合も入ります」。物語について「最高にいいやつなのに何かダメで、何かズレている夫と、そんな夫にイライラしているけど、どこか柔らかくて呑気（のんき）でかわいい妻。夫婦の果てしなき日常を楽しんでいただけたら」と説明し、「ちょっぴり泣ける、愛らしいドラマをお届けしたい」と抱負を語った。