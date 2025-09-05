◆パ・リーグ ソフトバンク８―０オリックス（４日・みずほペイペイドーム）

動揺したスキを見逃さなかった。初回２死一、三塁、ソフトバンク・栗原が右翼席へ先制６号３ランをたたき込んだ。２死二塁で田嶋が投ゴロを失策した直後、内角高めのストレートを打ち砕いた。８月２９日に右脇腹痛から２か月ぶりに復帰後初、６７日ぶりの一発。「最高の結果になって良かった」と喜んだ。

２位の日本ハムも勝ったためマジック点灯はお預けとなったが、２ゲーム差をキープ。５日の楽天戦で勝つか引き分け、日本ハムが負ければＭ１８となる。８月１９日に今宮が１軍に戻り、１０日遅れで栗原が復帰した。小久保監督からは９月月間ＭＶＰ獲得の発破をかけられていた。「お前の力が優勝に必要と言ってもらえた。やってやるという気持ちを強く持てました」と、復帰６試合で打率４割９厘（２２打数９安打）の活躍だ。

チームはオリックス戦に本拠地で１３連勝（１分けを挟む）。昨年４月２５日に球場名を「みずほＰａｙＰａｙドーム」に名称変更してからは負け知らずだ。お得意様相手に残り２２試合でホーム５試合（京セラＤで３試合）が控えている。左脇腹の違和感で近藤は５試合連続欠場となったが、栗原ら役者がそろってきた。リーグ連覇へ勢いが加速する一方だ。（島尾 浩一郎）