◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―７阪神（４日・バンテリンドーム）

一瞬の静寂。その後、普段より２テンポ遅く歓声が響いた。初回２死一塁、阪神・佐藤輝は、涌井の低め変化球に対応。最後は右手一本で捉えた打球は、右翼ポール際へ。超低空飛行の弾丸ライナーで、スタンドインだ。３６号２ラン。「初回に先制できて良かった」。４番だからこその規格外の一撃に、どよめきも起きた。

これでバンテリンドームで今季１２戦７発。敵地にもかかわらず、上林、ボスラー（ともに中日）に並んで同球場の２０２５年本塁打数で１位タイに浮上した。さらに０５年の金本を超え、同球場のシーズン本塁打で球団新記録を樹立。今季の進化を証明するように、広いバンテリンＤで本塁打を量産している。本塁打、打点でリーグトップ独走の長距離砲が、今季最後の名古屋に強烈な置き土産を残した。

主砲の一発を手始めにチームは１０安打７得点。今季初のブルペンデーは６回まで無失点と快勝ムードが一転、終盤に２点差まで迫られた。藤川監督は「修行ですね。強い選手、弱い選手、気が抜ける選手、気持ちが入り続ける選手も含めて、いい教訓にして」と厳しい表情。それでも、セ・リーグで唯一負け越していた中日との対戦成績を五分に戻し、マジックは２つ減って「４」。１３カード連続負け越しなしで、１２球団最速で５年連続のＣＳ出場を決めた。

５日からは広島３連戦を手始めに甲子園で６試合。最短Ｖは６日で、同８日に優勝を決めた９０年の巨人を抜き、２リーグ制後の史上最速Ｖも現実味を帯びてきた。「ここから毎日大事なゲームが続く。今まで簡単に勝っているゲームはない」と指揮官。佐藤輝は「変わらずに一戦一戦、頑張ります」と冷静に言葉を連ねた。３、４月を貯金３でスタートし、一度も月間負け越しはなく、突っ走ってきたＶロード。あすにも甲子園で藤川監督が宙を舞う。（直川 響）