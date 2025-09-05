¡Ú¶¥±Ë¡Û¾¾²¼ÃÎÇ·¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¥áÏ¢ÇÆÃ£À®¡¡14Ç¯ÇëÌî¸ø²ð¤ÎÂç²ñµÏ¿¤â¹¹¿·¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¡þ¶¥±Ë¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤Ç¡¢¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÅìÍÎÂç2Ç¯¡Ë¤¬4Ê¬7ÉÃ21¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢·è¾¡¤Ç½Ð¤·¤¿¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò1ÉÃ11¤âÂçÉý¹¹¿·¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç3¿ÍÌÜ¤Î4Ê¬7ÉÃÂæ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ØºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£Æ±½÷»Ò¤Ç¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢2°Ì¤ÎÀ®ÅÄ¼ÂÀ¸¡ÊÌÀÂç1Ç¯¡Ë¤¬4Ê¬35ÉÃ66¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡£¶ì¼ê¤ÎÁ°È¾200¥á¡¼¥È¥ë¤ò1Ê¬58ÉÃ12¤ÇÆþ¤ë¤È¸åÈ¾¤âÇ´¤Ã¤Æ14Ç¯¤ËÇëÌî¸ø²ð¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿Âç²ñµÏ¿¤âÂçÉý¹¹¿·¡£¡Ö¤º¤Ã¤È8ÉÃÂæ¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤ê¤â¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆ±200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥ë¥·¥ã¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÑ¶Ëºö¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬ÁÕ¸ù¡£¡Ö°ìÊâÁ°¿Ê¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤âÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£