ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は３３５ドル高 シカゴ日経平均先物は４万２８７０円
NY株式4日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均 45606.80（+335.57 +0.74%）
ナスダック 21655.04（+157.31 +0.73%）
CME日経平均先物 42870（大証終比：+240 +0.56%）
欧州株式4日終値
英FT100 9216.87（+38.88 +0.42%）
独DAX 23770.33（+175.53 +0.74%）
仏CAC40 7698.92（-20.79 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.588（-0.029）
10年債 4.168（-0.048）
30年債 4.864（-0.032）
期待インフレ率 2.396（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（-0.021）
英 国 4.720（-0.028）
カナダ 3.345（-0.041）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.32（-0.65 -1.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3602.90（-32.60 -0.90%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109994.63（-2269.04 -2.02%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1633万4203（-336952 -2.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
