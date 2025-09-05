NY株式4日（NY時間15:19）（日本時間04:19）
ダウ平均　　　45606.80（+335.57　+0.74%）
ナスダック　　　21655.04（+157.31　+0.73%）
CME日経平均先物　42870（大証終比：+240　+0.56%）

欧州株式4日終値
英FT100　 9216.87（+38.88　+0.42%）
独DAX　 23770.33（+175.53　+0.74%）
仏CAC40　 7698.92（-20.79　-0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.588（-0.029）
10年債　 　4.168（-0.048）
30年債　 　4.864（-0.032）
期待インフレ率　 　2.396（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（-0.021）
英　国　　4.720（-0.028）
カナダ　　3.345（-0.041）
豪　州　　4.354（-0.064）
日　本　　1.590（-0.037）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.32（-0.65　-1.02%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3602.90（-32.60　-0.90%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109994.63（-2269.04　-2.02%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1633万4203（-336952　-2.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ