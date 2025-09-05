ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関7thBTSながと5周年記念新東通信杯」が4日に開幕した。きょう5日の2日目、注目は予選のラストカードとなる11Rだ。

小野がしっかり逃げに持ち込む。機の感触も悪くなく、スタートを決めて先マイ。強力機の伏島が捲り、捲り差しで迫る。吉田は伏島より先に攻めて。益田は伏島の仕掛けに乗って的確に切り込む。

＜1＞小野達哉 前半はちょっと調整を失敗。試運転ではターン回りが良かった。ただ、好みの感じではないので調整したい。伸びは一緒くらいですね。

＜2＞関裕也 伸びは良くなさそう。出足は分からない。

＜3＞吉田慎二郎 自分の中では悪くないと思っているけど、宮崎（安奈）選手、門田（栞）選手の方が出ていた。

＜4＞井上尚悟 走る前にバルブを扱ったのが失敗。ピット離れも起こしも悪かった。走り出せば足自体は悪くなくて普通に動いている。

＜5＞伏島祐介 回して行って手前寄りの足だけど、スリット先は伸び返した。抜けてることはなく、バランス取れてちょっといい。中堅上位くらい。

＜6＞益田啓司 いい感じはしない。前半の1マークはなんかおかしかったし、起こしでも鳴いた。ペラはそのまま行きたかったけど、回転がずれていた。