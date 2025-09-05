岐阜競輪の開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」が、4日に開幕した。きょう2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目は12Rだ。

嘉永泰斗には捲られた犬伏だが、内容的には十分の2着。別線の抵抗をねじ伏せて今日こそ白星だ。島川が続いての徳島ワンツー＜1＞＜9＞が大本線。ライン負けない道場が先手を奪えば番手新田の切れ味発揮。貴志に勢いをもらって藤田がどこまで。

＜1＞犬伏湧也 清水（裕友）さん任せになった部分もあるけど、主導権を取れてうまく駆けることができた。バンクは重かったけど悪くないと思います。自力で。

＜2＞藤田勝也 うまく前が開いてくれた。余裕もありました。貴志君へ。

＜3＞大塚玲 南関3番手。

＜4＞貴志修己 前が踏み合ったのでホームでMAXになるように踏んだ。軽くするように自転車を替えて思いのほか良かった。自力。

＜5＞新田康仁 道場君へ。

＜6＞棚橋勉 徳島勢へ。

＜7＞道場晃規 バックを踏んでバランスを崩してきつかったけど、佐々木（雄一）さんが入れてくれたのでしっかり前を追った。自力で。

＜8＞飯嶋則之 木村（佑来）君のカカリが凄かった。決めずにやります。

＜9＞島川将貴 師匠（室井健一）が付いていたので、とにかく前々へ。脚に余裕はなくてスピードに乗り切らなかった。セッティングを修正します。犬伏君へ。