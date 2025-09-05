ボートレース平和島の「G1開設71周年記念 トーキョー・ベイ・カップ」は2日目を迎える。注目は12Rだ。

今年、SG2Vの佐藤が2日目ドリームの絶好枠に組まれた。初日は6、3号艇から2、1着。伸びていく感じはないがターン系はいい。1Mまで持たせてしまえばクイックな旋回で一気に逃げ切れる。桐生は初日連勝。鋭角の捲り差しで佐藤に肉薄するか。宮地はカドを生かして攻め込みたい。西山は決め差しになるが上積みがないと厳しい。

＜1＞佐藤隆太郎 後半はターンで違和感があった。ペラを戻す。前半の感じだと前を向いてからはいいけど伸びは心もとない。

＜2＞西山貴浩 足は良くない。出足も止まっている。本体整備を含めて、いろいろと試してみる。

＜3＞桐生順平 出来過ぎですね。足は出足寄りでバランスが取れている。ペラを調整していきます。

＜4＞宮地元輝 エンジン素性はいい。足は悪くないけど仕上がりはまだ甘い。操縦性や乗り心地が甘いので良くしたい。

＜5＞磯部誠 エンジンが凄く悪い。前半の後にギアを換えたら余計に悪くした。元の部品に戻してみる。

＜6＞菅章哉 伸びが少しいいくらい。エンジンは10点満点なら4点。チルトは気象条件と水面次第。スタートはだいたい勘通り。