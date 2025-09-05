Snow Manが仲良しトーク＆ケーキ作り！ 「不二家」新CM2種、9.9より順次OA
Snow Manが出演する不二家「Smile Switch」の新CM「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇、「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇が、9月9日より全国で順次オンエア開始される。
「ルック」の新CM（「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇）は、巨大なルックのパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたSnow Manのメンバーたちが、ルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれているトークテーマに沿って会話を楽しむ様子が収められている。
「いつもの僕たちが映し出されているCMです」と目黒蓮が語るように、ルックを食べながら、何気ない話題でも笑顔で大盛り上がりのメンバーたちの姿に心がなごむCMとなっている。
メンバー間の会話が楽しい「ルック」の新CM。CM終盤での、宮舘涼太の「阿部亮平」のひと言で、なぜかメンバー全員が大爆笑。実は宮舘は、テレビや雑誌等のインタビュー取材で、「メンバーの中で誰と仲がよいですか？」など、メンバーの中から誰か1人を選んで挙げなければならない場合には、必ず「阿部亮平」と答えることに決めているとのこと。今回の「どのメンバーになりたい？」の質問に対しても、例に漏れず真顔で「阿部亮平」と答える宮舘の様子に、メンバー一同大爆笑となった。ちなみに、なぜ阿部なのかを尋ねると「特に理由はない」とのこと。その答えに「特に理由はないのか…」とショックを受ける阿部の姿もまた、メンバーたちの笑顔を誘っていた。
今作ではルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれていた「どのメンバーになりたい？」を“お題”とした会話が新CMとして採用されたが、実はこのほかにも、さまざまな“お題”があり、仲のよいSnow Manだからこそ垣間見ることができる楽しい会話の様子が撮影されている。今後、その中のいくつかを、新作のCMとしてお披露目する予定だ。
また、CMのキャッチコピー“ルックって、いいな。”にちなみ、最近“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードを聞くと、「ライブが始まるギリギリ（直前）。始まるぞ！っていうときのみんなの緊張感と笑顔に、Snow Manっていいなと思いました」と岩本照。その言葉に、すかさず「でも、それを引き出してくれているのは照の円陣の掛け声だからさ」と阿部が返すと、メンバー全員が大きくうなずいていたという。
「ケーキ（洋菓子）」の新CM（「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇）は、Snow Manのメンバー全員で、一つのケーキを作り上げていく様子をドキュメンタリータッチで描いたCM。スポンジのカット、スポンジにクリームを塗る作業、クリームでの飾り付け、苺の盛り付けと、メンバーで役割分担をしながら完成させたケーキを「いただきまーす！」と声をそろえ、おいしそうに頬張るメンバーたちの様子に、思わず笑顔になってしまうエモーショナルなCMだ。
撮影では、不二家のベテランケーキ職人の指導を受けながら、エプロン姿のメンバーたちが実際にケーキ作りにチャレンジ。各工程の中でも難易度が高いのが、渡辺翔太と向井康二が担当した、スポンジにクリームを塗る作業。回転台に乗せられたケーキの土台となるスポンジを回しながら、パレットナイフを使ってクリームを均等に塗っていく作業なのだが、ケーキ作り初体験の渡辺が担当したのは、さらに難易度の高い側面にクリームを塗る作業。苦戦を強いられながらも、ゆっくりと丁寧に作業を進める渡辺に、大きな声で「頑張れー！」と声援が。
声の主は目黒。目黒の撮影の出番ではなかったものの、慣れない手つきながら一生懸命ケーキ作りに励む渡辺の姿に、思わず声が出てしまったそう。監督から「OK！」が出ると「は〜！」と安堵の声を上げる渡辺。仲間とともにやり遂げた達成感から、素敵な笑顔がこぼれていたという。
なお、10月9日より不二家LOOK公式YouTubeチャンネルでは、「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇にさらに多くのトークを詰め込んだ、60秒ロング版が公開される。
また、9月9日より、全国のファミリーマートと不二家洋菓子店にて対象のルックチョコレート商品（洋菓子・冷菓を除く）を3個購入すると、先着で「LOOK×Snow Man LOOKオリジナルスライダーポーチ」がもらえるキャンペーンを実施する（※実施していない店舗もあり／なくなり次第終了）。
さらに、9月9日より、全国の不二家洋菓子店（※一部除く）にて、Snow Manによる店内アナウンスも放送。店内でしか聞けない録り下ろしの音声となっている。
