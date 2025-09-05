¡ÖÍÑ¿åÏ©¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×»ÔÆ»ÏÆ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ËÃËÀ¤¬Å¾Íî¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤â»àË´¤ò³ÎÇ§¡Ú²¬»³¡Û
ºòÌë¡Ê4Æü¡Ë¡¢²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ë¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡ÛÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤Î¤¢¤ë¾ì½ê
ÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢³Þ²¬»Ô¾®Ê¿°æ¡Ú²èÁü①¡Û¤Î»ÔÆ»ÏÆ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢¶á¤¯¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡ÖÍÑ¿åÏ©¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÍÑ¿åÏ©¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¹âÎðÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡¢Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤Ï³Þ²¬»ÔÆâºß½»¤Î80Âå¤ÎÃËÀ¤È¤ß¤Æ¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ë³¹Åô¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬ー¥É¥Ñ¥¤¥×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢»ö¸ÎÅö»þ¡¢Ï©ÌÌ¤ÏÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤Î¤½¤Ð¤ÎÏ©¾å¤Ë¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£