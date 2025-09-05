ガールグループ・ＩＬＬＩＴ（アイリット）が４日、大阪城ホールでファンコンサート「２０２５ ＩＬＬＩＴ ＧＬＩＴＴＥＲ ＤＡＹ ＩＮ ＪＡＰＡＮ」の大阪公演を開催した。３日との２公演で約２万人を動員。初めて立つ大阪のステージで躍動した。

ＧＬＬＩＴ（ファンの総称）の前で日本出身のＩＲＯＨＡ（１７）が「めっちゃ好きやねーん！」と愛を口にすると、メンバーは口々に「会いたかってん」「ほんまにありがとなー」などと関西弁を連発。ＷＯＮＨＥＥ（１８）は「日本語を覚えたい」と訴え、ＧＬＬＩＴから提案された「エグいねー」「おおきにー」「知らんけど」をゲットした。

ＩＲＯＨＡが「私たちとの出会いをお祝いするために今回の公演のためだけのステージを用意しました」と位置づけた２時間半。日本デビューシングル「時よ止まれ」など当初の１３曲予定から、最後に「もう１曲！」と２度繰り返して計１５曲を歌唱した。ＧＬＬＩＴへの愛の強さを体現し、ＭＩＮＪＵ（２１）は「幸せな思い出がまたひとつできました」と感激。最後はたこ焼きポーズで記念撮影し、濃厚なステージを締めくくった。