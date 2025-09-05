Snow Man「どのメンバーになりたい？」に回答 目黒蓮が“宮舘涼太”と答えた理由とは「不二家」新CM完成
【モデルプレス＝2025/09/05】Snow Manが出演する「不二家」の新CMが、9月9日より全国で順次オンエアされる。
不二家では「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」をテーマに、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーションを展開中。この度、同プロモーションのブランドキャラクターを務め6年目となるSnow Manを起用した新CM「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇（15秒）及び、「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇（30秒・15秒）を、9月9日より全国で順次オンエア開始。また、10月9日より不二家LOOK公式YouTubeチャンネルにおいて、「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇にさらに多くのトークを詰め込んだ、60秒ロング版が公開される。
「ルック」の新CMは、巨大なルックのパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたSnow Manのメンバーたちが、ルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれているトークテーマに沿って会話を楽しむ様子が収められている。「いつもの僕たちが映し出されているCMです」と目黒蓮が語るように、ルックを食べながら、何気ない話題でも笑顔で大盛り上がりのメンバーたちの姿に、改めて心がなごむCMとなっている。
◆Snow Man「不二家」新CM公開
不二家では「Smile Switch（スマイル・スイッチ）」をテーマに、ロングセラーチョコレート「ルック」と「ケーキ（洋菓子）」の共同プロモーションを展開中。この度、同プロモーションのブランドキャラクターを務め6年目となるSnow Manを起用した新CM「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇（15秒）及び、「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇（30秒・15秒）を、9月9日より全国で順次オンエア開始。また、10月9日より不二家LOOK公式YouTubeチャンネルにおいて、「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇にさらに多くのトークを詰め込んだ、60秒ロング版が公開される。
「ケーキ（洋菓子）」の新CMは、Snow Manのメンバー全員で、一つのケーキを作り上げていく様子をドキュメンタリータッチで描く。スポンジのカット、スポンジにクリームを塗る作業、クリームでの飾り付け、苺の盛り付けと、メンバーで役割分担をしながら完成させたケーキを「いただきまーす！」と声を揃え、おいしそうに頬張るメンバーたちの様子が映され、エモーショナルなCMに仕上がった。
◆Snow Man、目黒蓮の回答に盛り上がる
撮影では、「ルック（ア・ラ・モード）」、「ルック（ミルクパレード）」、「ルック（ホワイトラバーズ）」の3つの巨大なパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたSnow Manのメンバーたち。設えられたルックに見立てた巨大チョコの底面には“お題”である「どのメンバーになりたい？」の文字が。「おれは…舘さん（＝宮舘涼太）。どんな状況でも笑いで落とせちゃう！」という目黒の回答に盛り上がるメンバーたち。深澤辰哉の「最後、1人聞きましょう、舘さま！」の声に促され、宮舘が選んだのは、「阿部亮平」。その瞬間、なぜかメンバー全員が手を叩きながらの爆笑。ルックを食べる手も、会話も止まらないSnow Manだった。
ペコちゃんとポコちゃんに見守られながら、「はじめるよ〜」とSnow Manのメンバーたちのケーキ作りがスタート。気合い十分の目黒がスポンジをカットしていると、「上手！めっちゃきれい！」と感動の声をあげるラウール。続いて渡辺翔太と向井康二にバトンタッチ。スポンジにクリームを塗る作業を担当した2人は、愛情を込めながらケーキの土台側面と天面に丁寧にクリームを塗っていった。
続く阿部と宮舘はクリームで飾り付け。佐久間大介と目黒も加わり次第に華やかなケーキに。仕上げに岩本照と深澤が艶やかな苺をたっぷりと盛り付けていきます。「めっちゃきれいじゃん！」とラウールも驚く出来栄えのケーキが完成し、「いただきまーす！」と元気いっぱいに声を揃え、おいしそうに頬張るメンバーたち。自然とケーキ談議に花が咲く中、「ケーキってどういうときに食べたい？」と尋ねる佐久間に、「そりゃ誕生日でしょ」と岩本が答えると、ほかのメンバーたちも「いいよね！」と笑顔で大きく頷いた。
◆宮舘涼太の回答にメンバーが笑った理由とは？
ルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれている「どのメンバーになりたい？」を“お題”とし、メンバー間の会話が楽しい「ルック」の新CMだが、CM終盤での、宮舘の「阿部亮平」のひと言で、なぜかメンバー全員が爆笑。15秒間のCM本編では伝えきれない部分なのだが、実は宮舘は、テレビや雑誌等のインタビュー取材で、「メンバーの中で誰と仲がよいですか？」など、メンバーの中から誰か1人を選んで挙げなければならない場合には、必ず「阿部亮平」と答えることに決めているとのこと。
今回の「どのメンバーになりたい？」の質問に対しても、例に漏れず真顔で「阿部亮平」と答える宮舘の様子に、メンバー一同は爆笑となっていた。ちなみに、なぜ阿部なのかを尋ねると「特に理由はない」とのこと。その答えに「特に理由はないのか…」とショックを受ける阿部の姿もまた、メンバーたちの笑顔を誘っていた。
◆“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードも
今作ではルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれていた「どのメンバーになりたい？」を“お題”とした会話が新CMとして採用されたが、実はこのほかにも、さまざまな“お題”があり、仲のよいSnow Manだからこそ垣間見ることができる楽しい会話の様子が撮影されている。
CMのキャッチコピー「ルックって、いいな。」にちなみ、最近“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードについて聞かれると、岩本は「ライブが始まるギリギリ（直前）。始まるぞ！っていうときのみんなの緊張感と笑顔に、Snow Manっていいなと思いました」と回答。すかさず「でも、それを引き出してくれているのは照（岩本）の円陣の掛け声だからさ」と阿部が返すと、メンバー全員が大きく頷いた。
◆目黒蓮、渡辺翔太を応援
ケーキの土台となるスポンジのカット作業から始まり、スポンジにクリームを塗る作業、クリームでの飾り付け、苺の盛り付けと、メンバー全員で役割分担をしながら1つのケーキを完成させる様子を描く「ケーキ（洋菓子）」の新CM「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇。同CMでは、不二家のベテランケーキ職人の指導を受けながら、エプロン姿のメンバーたちが実際にケーキ作りにチャレンジしている。
各工程の中でも難易度が高いのが、渡辺と向井が担当した、スポンジにクリームを塗る作業。回転台に乗せられたケーキの土台となるスポンジを回しながら、パレットナイフを使ってクリームを均等に塗っていく作業だが、ケーキ作り初体験の渡辺が担当したのは、さらに難易度の高い側面にクリームを塗る作業。苦戦を強いられながらも、ゆっくりと丁寧に作業を進める渡辺に、大きな声で「頑張れー！」と声援が。
声の主は目黒。目黒の撮影の出番ではなかったものの、慣れない手つきながら一生懸命ケーキ作りに励む渡辺の姿に、思わず声が出てしまったそう。監督から「OK！」が出ると「は〜！」と安堵の声を上げる渡辺。仲間とともにやり遂げた達成感から、素敵な笑顔がこぼれていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】