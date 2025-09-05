◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。体調は万全ではないが、メジャー最強格の剛腕から２試合ぶりとなる４７号アーチの期待がかかる。

パイレーツの先発はＰ・スキーンズ投手（２３）。２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補に挙がっており、今季はこの日まで９勝９敗だが、両リーグトップの防御率２・０５は圧巻の数字だ。大谷は昨年６月に当時新人の右腕との初対戦で１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を本塁打にしたが、今季は４月に３打数無安打１三振に封じられた。通算成績は９打数２安打の打率２割２分２厘、１本塁打、２打点、４三振。昨年バックスクリーンに一発を運んだ時と同じＰＮＣパークで再現を狙う。

前日３日（同４日）の同戦では「投手兼ＤＨ」で二刀流出場の予定だったが、体調不良のため登板を回避して“一刀流”で臨んだ。ロバーツ監督は２日（同３日）の試合前練習の時点で大谷が体調が優れないことを報告していたことを明かし「彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（２日に４６号を含む３安打で）正しい判断だったことが証明された。ただ、病気で脱水症状になる可能性もあったし、試合で投げる負担を考えた時にうまくいかないと判断した」と説明。せきや鼻詰まりの症状があることも判明した。

それでも、自己＆球団最速を更新する打球速度１２０マイル（約１９３・１キロ）でドジャース通算１００号を飾った２日に続き、３日も５回にチーム唯一のマルチ安打と孤軍奮闘。今季８度目の完封負けを喫したチームの中でその存在の大きさが浮き彫りになった。

９月に入って２連敗のドジャースはナ・リーグ西地区首位を走るが、２位パドレスとは２・５ゲーム差。今季直接対決を残り７試合残す３位ジャイアンツとは７・５ゲーム差で、この日敗れた場合は地区優勝へのマジックナンバー「２０」が消滅する。たとえ体調不良でも、大谷に期待せずにはいられない。