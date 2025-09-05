Snow Manがいつもの姿を披露！宮舘涼太の回答には全員が手を叩きながら大爆笑

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manが出演する、不二家の新CM『不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？』篇（15秒）および『不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日』篇（30秒・15秒）が、9月9日より全国で順次オンエア開始となる。

■Snow Man出演CMの概要

◎Snow Manがトークテーマに沿って会話を楽しむ『ルック』篇

“ルック”の新CM（『不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？』篇）は、巨大な“ルック”のパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたSnow Manのメンバーたちが、“ルック”に見立てた巨大チョコの底面に書かれているトークテーマに沿って会話を楽しむ様子が収められている。

「いつもの僕たちが映し出されているCMです」と目黒蓮が語るように、“ルック”を食べながら、何気ない話題でも笑顔で大盛り上がりのメンバーたちの姿に、改めて「ルックって、いいな。」と心が和むCMとなっている。

なお、10月9日より、不二家LOOK公式YouTubeチャンネルにて、『不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？』篇に、さらに多くのトークを詰め込んだ60秒ロング版が公開される。

◎Snow Manメンバーがケーキを作りにチャレンジする『洋菓子店』篇

ケーキ（洋菓子）の新CM（『不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日』篇）は、Snow Manのメンバー全員で、ひとつのケーキを作り上げていく様子をドキュメンタリータッチで描いたCM。スポンジのカット、スポンジにクリームを塗る作業、クリームでの飾り付け、苺の盛り付けと、メンバーで役割分担をしながら完成させたケーキを「いただきまーす！」と声を揃え、おいしそうに頬張るメンバーたちの様子に、観ているこちらまで思わず笑顔になってしまうエモーショナルなCMとなっている。

■CMストーリー

◎『不二家ルック どのメンバーになりたい？』篇

“ルック”のア・ラ・モード、ミルクパレード、ホワイトラバーズの3つの巨大なパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたSnow Manのメンバーたち。設えられた“ルック”に見立てた巨大チョコの底面には“お題”である「どのメンバーになりたい？」の文字が。

「おれは…舘さん（＝宮舘涼太）。どんな状況でも笑いで落とせちゃう！」という目黒の回答に盛り上がるメンバーたち。深澤辰哉の「最後、ひとり聞きましょう、舘さま！」の声に促され、宮舘が選んだのは…「阿部亮平」。その瞬間、なぜかメンバー全員が手を叩きながらの大爆笑。“ルック”を食べる手も、会話も止まらないSnow Manだった。

◎『不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日』篇

ペコちゃんとポコちゃんに見守られながら、「はじめるよ～」とSnow Manのメンバーたちのケーキ作りがスタート。気合い十分の目黒がスポンジをカットしていると、「上手！ めっちゃきれい！」と感動の声をあげるラウール。続いて渡辺翔太と向井康二にバトンタッチ。スポンジにクリームを塗る作業を担当したふたりは、愛情を込めながらケーキの土台側面と天面に丁寧にクリームを塗っていく。

続く阿部と宮舘はクリームで飾り付け。佐久間大介と目黒も加わり次第に華やかなケーキに。仕上げに岩本照と深澤が艶やかな苺をたっぷりと盛り付けていく。「めっちゃきれいじゃん！」とラウールも驚く出来栄えのケーキが完成し、「いただきまーす！」と元気いっぱいに声を揃え、おいしそうに頬張るメンバーたち。

自然とケーキ談議に花が咲くなか、「ケーキってどういうときに食べたい？」と尋ねる佐久間に、「そりゃ誕生日でしょ」と岩本が答えると、他のメンバーたちも「いいよね！」と笑顔で大きく頷いていた。

■撮影エピソード

◎宮舘の答えに大爆笑の理由は？

“ルック”に見立てた巨大チョコの底面に書かれている「どのメンバーになりたい？」を“お題”とし、メンバー間の会話が楽しい“ルック”の新CM。CM終盤での、宮舘の「阿部亮平」のひと言で、なぜかメンバー全員が大爆笑となってしまう。

15秒間のCM本編では伝えきれない部分なのだが、実は宮舘は、テレビや雑誌などのインタビュー取材で、「メンバーの中で誰と仲がよいですか？」など、メンバーの中から誰かひとりを選んで挙げなければならない場合には、必ず「阿部亮平」と答えることに決めているとのこと。今回の「どのメンバーになりたい？」の質問に対しても、例に漏れず真顔で「阿部亮平」と答える宮舘の様子に、メンバー一同大爆笑となっていた。

ちなみに、なぜ阿部なのかを尋ねると「特に理由はない」とのこと。その答えに「特に理由はないのか…」とショックを受ける阿部の姿もまた、メンバーたちの笑顔を誘っていた。

今作では“ルック”に見立てた巨大チョコの底面に書かれていた「どのメンバーになりたい？」を“お題”とした会話が新CMとして採用されたが、実はこの他にも、様々な“お題”があり、仲のよいSnow Manだからこそ垣間見ることができる楽しい会話の様子が撮影されている。今後、その中のいくつかが新作のCMとしてお披露目される予定。

◎“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードは？

CMのキャッチコピー「ルックって、いいな。」にちなみ、最近“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードを聞いてみた。「ライブが始まるギリギリ（直前）。始まるぞ！ っていうときのみんなの緊張感と笑顔に、Snow Manっていいなと思いました」という岩本の言葉に、すかさず「でも、それを引き出してくれているのは照（岩本）の円陣の掛け声だからさ」と阿部が返すと、メンバー全員が大きく頷いていた。

◎初めてのケーキ作りに苦戦する渡辺に「頑張れー！」の声

ケーキの土台となるスポンジのカット作業から始まり、スポンジにクリームを塗る作業、クリームでの飾り付け、苺の盛り付けと、メンバー全員で役割分担をしながらひとつのケーキを完成させる様子を描く「ケーキ（洋菓子）」の新CM『不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日』篇。不二家のベテランケーキ職人の指導を受けながら、エプロン姿のメンバーたちが実際にケーキ作りにチャレンジしている。

各工程の中でも難易度が高いのが、渡辺と向井が担当した、スポンジにクリームを塗る作業。回転台に乗せられたケーキの土台となるスポンジを回しながら、パレットナイフを使ってクリームを均等に塗っていく作業なのだが、ケーキ作り初体験の渡辺が担当したのは、さらに難易度の高い側面にクリームを塗る作業。苦戦を強いられながらも、ゆっくりと丁寧に作業を進める渡辺に、大きな声で「頑張れー！」と声援が。

声の主は目黒。目黒の撮影の出番ではなかったものの、慣れない手つきながら一生懸命ケーキ作りに励む渡辺の姿に、思わず声が出てしまったそう。監督から「OK！」が出ると「は～！」と安堵の声を上げる渡辺。仲間と共にやり遂げた達成感から、素敵な笑顔がこぼれた。

■LOOK×Snow Manスライダーポーチがもらえるキャンペーン実施！

9月9日より、全国のファミリーマートと不二家洋菓子店にて対象の“ルック”チョコレート商品（洋菓子・冷菓を除く）を3個購入すると、先着で「LOOK×Snow Man LOOKオリジナルスライダーポーチ」がもらえるキャンペーンを実施する。

※実施しない店舗あり

■不二家洋菓子店 Snow Man録り下ろし店内アナウンス

9月9日より、全国の不二家洋菓子店にて、Snow Manによる店内アナウンスが放送される。店内でしか聞けない録り下ろしの音声となっているので、ぜひチェックしよう。

対象店舗：全国の不二家洋菓子店（※一部除く）

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「カリスマックス」

