ÆüËÜÂåÉ½¡¦»°ãø¡¡Åìµþ¸ÞÎØ3¿ÍÈ´¤ºÆ¸½ÃÆ¤À!¡¡25Ç¯¤Ö¤ê¥á¥¥·¥³·âÇË¤Ø¡ÖÁê¼ê¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼êÂ¿¤¤¤¬¡Ä¡×
¡¡ÊÆ¹ñ±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¸å½é¤ÎÈó¸ø³«Îý½¬¤ò¼Â»Ü¡£Á°Æü¤Ï¥²¡¼¥à·Á¼°¤ò²óÈò¤·¤¿MF»°ãø·°¡Ê28¡Ë¤¬Á´ÂÎÎý½¬¤Ë´°Á´¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£6Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¤Ï21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç1¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤À¤¬¡¢¼«¿È¤ÏÁ¯Îõ¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á4Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÆñÅ¨¤ò29Ç¯¤Ö¤ê¤Ë·âÇË¤¹¤ë¡ÖºÆ¸½ÃÆ¡×¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÁÆ¬15Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿6ÂÐ2¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¡£»°ãø¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë¸ÔÈ´¤¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¡£Á°¡¹Æü¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÁ°Æü¤â¥²¡¼¥à·Á¼°¤ò²óÈò¡£¤³¤ÎÆü¤â±¦É¨¤Ë¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬¸å¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡£¡ÊÎý½¬¤Ï¡ËÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼«¤é¤Î¸ý¤ÇÉÔ°Â¤òÂÇ¤Á¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥¥·¥³¤Ï½ÉÅ¨¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç96Ç¯¤Î¾¡Íø¤òºÇ¸å¤Ë4Ï¢ÇÔÃæ¡£U¡½24Æ±»Î¤ÇÀï¤Ã¤¿21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Íø¤â¡¢53Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤¿3°Ì·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤ÏFIFA¥é¥ó¥¯¤Ç¤â³Ê¾å¤À¤¬¡¢»°ãø¼«¿È¤ÎÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡4Ç¯Á°¤Î¥á¥À¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤«¤é°ìÌðÊó¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¡¢¥â¥ó¥Æ¥¹¡¢¥Ð¥¹¥±¥¹¤ÎDF3¿Í¤Ïº£²ó¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¡Ö¡Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¡Ë¿©¤¤¤Ä¤¯Áê¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¥¿¥Õ¤ÊÁê¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢Àª°Ê³°¤È¤ÎÂÐÀï¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡£ÆüËÜ¤ÏÆ±³Ê°Ê¾å¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¤ò²¼¤²¤¹¤®¤Ê¤¤Àï¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î»°ãø¤Î¼éÈ÷ÉéÃ´¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¹¶·â¤ËÎÏ¤ò»È¤¨¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï¼Á¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤¬ËÍ¤é¤âÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡£¼éÈ÷¤ÇÈèÊÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡ÊWÇÕ¤Ç¡ËÏ¢Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£Íè²Æ¤ÎWÇÕ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ºÆ¤ÓÆñÅ¨¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¢¦Åìµþ¸ÞÎØ3°Ì·èÄêÀïVTR¡¡21Ç¯8·î6Æü¡Êºë¥¹¥¿¡Ë¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤¿¥á¥¥·¥³Àï¤Ï1¡½3¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ïµ×ÊÝ¤é¤¬¹æµã¤·¤¿¡£Á°È¾13Ê¬¤ÎPK¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í3¼ºÅÀ¡£Í£°ì¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¸åÈ¾33Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î»°ãø¤¬·è¤á¤¿¡£µ×ÊÝ¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈDF3¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤ÆºÇ¸å¤Ïº¸Â¤ÇGK¥ª¥Á¥ç¥¢¤Î¼é¤ë¥´¡¼¥ëº¸¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£