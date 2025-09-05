ふぉ〜ゆ〜が４日、座長を務めるショー「ＥＮＴＡ！８ ４Ｕ．Ｚｅｐｐ ｉｎ ｄｅ ＳＨＯＷ」の製作発表を東京・浅草の東洋館で行った。

歌、コント、トーク、ダンスなど「ふぉ〜ゆ〜」らしさを詰め込む年末恒例のイベント。松崎祐介（３８）は「忘年会のように『いやなことがあっても来年も頑張ろう！』とみんなで乾杯したい」と心待ちにする。

会見ではメンバー４人で声をそろえ、公演のテーマを「『ふぉ〜い〜』です！ かっこいい〜、エモい〜、おもろい〜、やばい〜、４つの『い〜』をお見せします」と発表。越岡裕貴（３８）が「内容が毎年違うところが見どころ」とパワーアップを約束すれば、福田悠太（３８）は「プロデューサーと交渉して新曲を何曲増やせるか…。全編新曲になるかも！？」と力を込めた。

入所から約２７年のあうんの呼吸と、“滑り芸”でも会見を沸かせた４人。辰巳雄大（３８）は「１００歳を超えたおじいちゃんになっても『ＥＮＴＡ！』をやって、笑いを取れていたら幸せ」と壮大な目標を掲げた。

１２月１２日に東京・青海のＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで開幕。同２４日まで横浜、大阪、名古屋と４都市を巡演する。