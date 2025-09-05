歌手の氷川きよし（４７）が４日、東京・渋谷のＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで全国ツアー「ＫＩＹＯＳＨＩ ＨＩＫＡＷＡ＋ＫＩＩＮＡ．Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２５〜ＫＩＩＮＡＳ ＬＡＮＤ〜」（１３都市２７公演）の東京公演初日を迎えた。

氷川がきらびやかな金ピカ衣装で登場すると、会場は一瞬にして大歓声に包まれた。渋谷公会堂時代の２４歳から立ったステージ。会場の熱気に「盛り上がりがすごい！ さすが渋谷。皆さんのパワーの何百倍もお返ししなきゃいけない気持ち」と感激した。

代表曲「きよしのズンドコ節」「箱根八里の半次郎」など全２４曲を熱唱。６日に控える４８歳の誕生日を観客に祝福されると「みんなも人生のドラマの主役ですから」と、バースデーソングを歌ってお返しした。２３年ぶりに出演した日本テレビ系「２４時間テレビ４８」（８月３０、３１日）で、チャリティーパートナーとして生合唱企画を成功させたことに触れ「皆さんが一生懸命歌ってくださって感動した。自分も負けられない。誰も置き去りにしない世の中になるように、たくさん発信していきたい」と力を込めた。

衣装でも紋付きはかま、着流し、漁師風の装いなど多彩な変化で魅了。４月発売の「Ｐａｒｔｙ Ｏｆ Ｍｏｎｓｔｅｒｓ」では、文字通りモンスターになりきり、会場はナイトクラブのような興奮に。アニメ「ドラゴンボール超」の主題歌として大ヒットした本編ラスト「限界突破×サバイバー」で、盛り上がりは最高潮に達した。

白のえんび服に着替えたアンコールでは、氷川が５歳の頃に初めて人前で歌ったという松本隆氏作詞の「赤いスイートピー」（松田聖子）に続けて、同氏が作詞しＧＬＡＹ・ＴＡＫＵＲＯが作曲した新曲「白睡蓮」（３日発売）を披露した。最後はファンのリクエストに応えて急きょ「Ｐａｒｔｙ Ｏｆ Ｍｏｎｓｔｅｒｓ」を“おかわり”。「最高でしたー！ みんな大好き！」と、サービス精神満点の２時間半だった。（堀北 禎仁）