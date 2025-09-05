Snow Man、仲良しトーク＆ケーキ作りに挑戦する不二家新CM公開 “Snow Manっていいな”の瞬間は？
9人組グループ・Snow Manが、9日から放送される不二家「Smile Switch」の新CM「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇、「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇に出演する。
【メイキング映像】仲良し！現場でわちゃわちゃ楽しむSnow Man
「ルック」の新CM「不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？」篇は、巨大なルックのパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたメンバーたちが、ルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれているトークテーマに沿って会話を楽しむ様子が収められている。「いつもの僕たちが映し出されているCMです」と目黒蓮が語るように、何気ない話題でも笑顔で大盛り上がりのメンバーたちの姿に心がなごむCMとなっている。
撮影では、ルックに見立てた巨大チョコの底面に書かれている「どのメンバーになりたい？」が“お題”ながら、終盤での宮舘涼太の「阿部亮平」のひと言で、なぜかメンバー全員が大爆笑に。15秒間のCM本編では伝えきれない部分だが、実は宮舘はインタビュー取材では「メンバーの中で誰と仲がよいですか？」など、メンバーの中から誰か1人を選んで挙げなければならない場合には、必ず「阿部亮平」と答えることに決めているとのこと。
今回の「どのメンバーになりたい？」の質問に対しても、例に漏れず真顔で「阿部亮平」と答える宮舘の様子に、メンバー一同大爆笑となっていた。ちなみに、なぜ阿部なのかを尋ねると「特に理由はない」とのこと。その答えに「特に理由はないのか…」とショックを受ける阿部の姿もまた、メンバーたちの笑顔を誘っていた。
また、CMのキャッチコピー「ルックって、いいな。」にちなみ、最近“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードを質問。「ライブが始まるギリギリ（直前）。始まるぞ！っていうときのみんなの緊張感と笑顔に、Snow Manっていいなと思いました」という岩本照の言葉に、すかさず「でも、それを引き出してくれているのは照（岩本）の円陣の掛け声だからさ」と阿部が返すと、全員が大きくうなずいていた。
実はこのほかにも、さまざまな“お題”があり、仲のよいSnow Manだからこそ垣間見ることができる楽しい会話の様子が撮影されている。今後、その中のいくつかを新作のCMとしてお披露目する予定としている。
一方、ケーキ（洋菓子）の新CM「不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日」篇は、メンバー全員で一つのケーキを作り上げていく様子をドキュメンタリータッチで映し出す。スポンジのカット、スポンジにクリームを塗る作業、クリームでの飾り付け、苺の盛り付けと、メンバーで役割分担をしながら完成させたケーキを「いただきまーす！」と声をそろえ、おいしそうに頬張るメンバーたちの様子がエモーショナルな仕上がりとなっている。
撮影は、不二家のベテランケーキ職人の指導を受けながら、エプロン姿のメンバーたちが実際にケーキ作りにチャレンジ。各工程の中でも難易度が高いのが、渡辺翔太と向井康二が担当したスポンジにクリームを塗る作業。回転台に乗せられたケーキの土台となるスポンジを回しながら、パレットナイフを使ってクリームを均等に塗っていく作業だが、ケーキ作り初体験の渡辺が担当したのは、さらに難易度の高い側面にクリームを塗る作業だった。
苦戦を強いられながらも、ゆっくりと丁寧に作業を進める渡辺に、大きな声で「頑張れー！」と声援が。声の主は目黒。目黒の撮影の出番ではなかったものの、慣れない手つきながら一生懸命ケーキ作りに励む渡辺の姿に、思わず声が出てしまったそうだ。監督から「OK！」が出ると「は〜！」と安堵の声を上げる渡辺。仲間とともにやり遂げた達成感から、すてきな笑顔がこぼれた。
また、9日より全国のファミリーマートと不二家洋菓子店にて、対象のルックチョコレート商品（洋菓子・冷菓を除く）を3個購入すると、先着で「LOOK×Snow Man LOOKオリジナルスライダーポーチ」がもらえるキャンペーンを実施。同じく9日より、全国の不二家洋菓子店にてSnow Manによる店内アナウンスが放送される。店内でしか聞けない録り下ろしの音声となっている（※一部店舗を除く）。
