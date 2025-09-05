清水尋也容疑者逮捕、「19番目のカルテ」は“一部再編集”の上で最終話放送へ

連続ドラマ「19番目のカルテ」（TBS系）の公式サイトが9月4日に更新され、同作に出演していた俳優・清水尋也（26歳）容疑者が麻薬取締法違反容疑で逮捕されたことを受けて、コメントを発表した。



公式サイトに掲載された「いつも番組をご覧になってくださる皆様へ」の全文は次の通り。



※※※ ※※※ ※※※



この度の報道に関して、番組をご視聴くださっている皆様には多大なご心配をおかけしていることと存じます。

たくさんのご意見や応援のお言葉をいただきまして、心より感謝申し上げます。

日曜劇場『19番目のカルテ』は最終話に向けて撮影・編集作業を続けてまいりましたが、一部再編集を行い、改めて当初の予定通り9月7日（日）に最終話を放送いたしますことをご報告いたします。

優しく柔らかい、そして温かい作品を最後まで皆様にお届けできるよう、オンエアに向けて一丸となり作り上げていきたいと思います。

日曜よる9時、テレビの前でお会いできますことを楽しみにお待ちしております。



日曜劇場『19番目のカルテ』スタッフ・キャスト一同



※※※ ※※※ ※※※



清水容疑者は1999年生まれ、東京都出身。「19番目のカルテ」には内科医・鹿山慶太役で出演していたが、最終話目前で逮捕されたことから、放送はどうなるのかと視聴者から心配の声が上がっていた。