·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡Ö¼Â¸úÀ­¤Î¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÅ°Äì¤¬µÞÌ³¡×¡¡Àîºê»Ô¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í

¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê»Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤ÎÆïË§¿Ä¹´±¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤â¤È¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÅ°Äì¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2025Ç¯4·î¡¢Àîºê»Ô¤Î½»Âð¤Î¾²²¼¤«¤é²¬粼ºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ20¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢½»¿Í¤Ç¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÇò°æ½¨À¬Èï¹ð¡Ê28¡Ë¤¬»¦¿Í¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ·Ù»¡¤Ø¤Î»ØÆ³¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐ½èÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸©·ÙËÜÉô¤Ê¤É¤¬°·¤¦»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¤Î°·¤¤¤äÂÐ±þ¤òÅý³ç¤¹¤ë·Ù»¡´´Éô¤ò»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ä¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ»ö°Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©·Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜÉôÄ¹¤Ø¤ÎÊó¹ð¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î22Æü¡¢²¬ºê¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤«¤é¡ÖºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤¬ÂÚºß¤¹¤ëÁÄÊìÂð¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡ÖºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤È12·î20Æü¤«¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Î´Õ¼±³èÆ°¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢½éÆ°ÁÜºº¤ò´Þ¤á¤¿ÁÜºº¤Î´ðËÜ¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¡Ö²þ¤á¤ÆÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ËÂ§¤Ã¤¿åÌÌ©¤«¤ÄÅ¬Àµ¤ÊÁÜºº¤¬¾ï¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÁÜºº°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÆ³¡¦¶µÍÜ¤ò·«¤êÊÖ¤·Å°Äì¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¿»Æ©¾õ¶·¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢¶µÍÜ¤ÎÉÔÃÇ¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÅØ¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢½éÆ°ÁÜºº¤ò´Þ¤á¤¿ÁÜºº¤Î´ðËÜ¤ÎÅ°Äì¤òÄÌÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡Ä£¤ÎÆïÄ¹´±¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤â¤È¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ·Ù»¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎÅ°Äì¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤¹Î×»þ¤ÎÁ´¹ñ·Ù»¡ËÜÉôÄ¹²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£