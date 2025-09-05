ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３３４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式4日（NY時間14:18）（日本時間03:18）
ダウ平均 45605.98（+334.75 +0.74%）
ナスダック 21626.78（+129.05 +0.60%）
CME日経平均先物 42860（大証終比：+230 +0.54%）
欧州株式4日終値
英FT100 9216.87（+38.88 +0.42%）
独DAX 23770.33（+175.53 +0.74%）
仏CAC40 7698.92（-20.79 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.590（-0.027）
10年債 4.178（-0.039）
30年債 4.875（-0.022）
期待インフレ率 2.394（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（-0.021）
英 国 4.720（-0.028）
カナダ 3.353（-0.033）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.50（-0.47 -0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3602.20（-33.30 -0.92%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110158.06（-2105.61 -1.88%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1636万6183（-312830 -1.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45605.98（+334.75 +0.74%）
ナスダック 21626.78（+129.05 +0.60%）
CME日経平均先物 42860（大証終比：+230 +0.54%）
欧州株式4日終値
英FT100 9216.87（+38.88 +0.42%）
独DAX 23770.33（+175.53 +0.74%）
仏CAC40 7698.92（-20.79 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.590（-0.027）
10年債 4.178（-0.039）
30年債 4.875（-0.022）
期待インフレ率 2.394（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（-0.021）
英 国 4.720（-0.028）
カナダ 3.353（-0.033）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.50（-0.47 -0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3602.20（-33.30 -0.92%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝110158.06（-2105.61 -1.88%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1636万6183（-312830 -1.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ