ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２５２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式4日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 45523.44（+252.21 +0.56%）
ナスダック 21602.43（+104.70 +0.49%）
CME日経平均先物 42860（大証終比：+230 +0.54%）
欧州株式4日終値
英FT100 9216.87（+38.88 +0.42%）
独DAX 23770.33（+175.53 +0.74%）
仏CAC40 7698.92（-20.79 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.590（-0.027）
10年債 4.176（-0.041）
30年債 4.874（-0.023）
期待インフレ率 2.394（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（-0.021）
英 国 4.720（-0.028）
カナダ 3.349（-0.037）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.51（-0.46 -0.72%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3603.00（-32.50 -0.89%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109643.13（-2620.54 -2.33%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万8451（-389543 -2.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45523.44（+252.21 +0.56%）
ナスダック 21602.43（+104.70 +0.49%）
CME日経平均先物 42860（大証終比：+230 +0.54%）
欧州株式4日終値
英FT100 9216.87（+38.88 +0.42%）
独DAX 23770.33（+175.53 +0.74%）
仏CAC40 7698.92（-20.79 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.590（-0.027）
10年債 4.176（-0.041）
30年債 4.874（-0.023）
期待インフレ率 2.394（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（-0.021）
英 国 4.720（-0.028）
カナダ 3.349（-0.037）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.51（-0.46 -0.72%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3603.00（-32.50 -0.89%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109643.13（-2620.54 -2.33%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万8451（-389543 -2.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ