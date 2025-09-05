NY株式4日（NY時間13:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　45523.44（+252.21　+0.56%）
ナスダック　　　21602.43（+104.70　+0.49%）
CME日経平均先物　42860（大証終比：+230　+0.54%）

欧州株式4日終値
英FT100　 9216.87（+38.88　+0.42%）
独DAX　 23770.33（+175.53　+0.74%）
仏CAC40　 7698.92（-20.79　-0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.590（-0.027）
10年債　 　4.176（-0.041）
30年債　 　4.874（-0.023）
期待インフレ率　 　2.394（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（-0.021）
英　国　　4.720（-0.028）
カナダ　　3.349（-0.037）
豪　州　　4.354（-0.064）
日　本　　1.590（-0.037）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.51（-0.46　-0.72%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3603.00（-32.50　-0.89%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109643.13（-2620.54　-2.33%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万8451（-389543　-2.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ