気象台は、午前2時55分に、大雨警報（浸水害）を明石市、加古川市、小野市、加西市、播磨町、上郡町に発表しました。

南部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■姫路市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■明石市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■洲本市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■相生市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■加古川市
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■赤穂市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■小野市
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■加西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■南あわじ市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■淡路市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■たつの市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■播磨町
□大雨警報【発表】
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■太子町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

■上郡町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm