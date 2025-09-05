【大雨警報】兵庫県・明石市、加古川市、小野市、加西市、播磨町、上郡町に発表 5日02:55時点
気象台は、午前2時55分に、大雨警報（浸水害）を明石市、加古川市、小野市、加西市、播磨町、上郡町に発表しました。
南部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■姫路市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■明石市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■洲本市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■加古川市
□大雨警報【発表】
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■赤穂市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■小野市
□大雨警報【発表】
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■加西市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■南あわじ市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■淡路市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■たつの市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■播磨町
□大雨警報【発表】
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■太子町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■上郡町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm