【トイライズ ATコレクション「05 オーデルバックラー」・「06 エルドスピーネ」】 2026年3月下旬 発売予定 価格：各8,800円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トイライズ ATコレクション05 オーデルバックラー」と「トイライズ ATコレクション06 エルドスピーネ」を2026年3月下旬に発売する。価格は各8,800円。

OVA「装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端」で活躍した高性能指揮官機「オーデルバックラー」とアレギウム防衛用H級AT「エルドスピーネ」が、「トイライズ ATコレクション」で登場。両機の武装は専用タイプのシュトゥルムゲーベルが付属する。

「オーデルバックラー」は、「トイライズ ATコレクション」の有するバイザー、コクピットハッチの開閉、頭部カメラのスライドレールに合わせた左右の移動、シールドのパイルバンカーのニードルパーツのギミックが楽しめ、「エルドスピーネ」は、「トイライズ ATコレクション」の有するコクピットハッチの開閉、頭部カメラのターレット式による回転、ザイルスパイドの射出角度などのギミックが楽しめる。

トイライズ ATコレクション05 オーデルバックラー

【製品概要】

JANコード：4904810085935

パッケージサイズ：250×170×55mm（幅×高さ×奥行）

対象年齢：15歳以上

電池：不要

全高：約100mm

スケール：1/48

トイライズ ATコレクション06 エルドスピーネ

【製品概要】

JANコード：4904810085942

パッケージサイズ：250×170×55mm（幅×高さ×奥行）

対象年齢：15歳以上

電池：不要

全高：約95mm

スケール：1/48

(C)サンライズ