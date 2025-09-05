「装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端」より「オーデルバックラー」と「エルドスピーネ」がトイライズに登場！
【トイライズ ATコレクション「05 オーデルバックラー」・「06 エルドスピーネ」】 2026年3月下旬 発売予定 価格：各8,800円
【製品概要】
タカラトミーは、アクションフィギュア「トイライズ ATコレクション05 オーデルバックラー」と「トイライズ ATコレクション06 エルドスピーネ」を2026年3月下旬に発売する。価格は各8,800円。
OVA「装甲騎兵ボトムズ 赫奕たる異端」で活躍した高性能指揮官機「オーデルバックラー」とアレギウム防衛用H級AT「エルドスピーネ」が、「トイライズ ATコレクション」で登場。両機の武装は専用タイプのシュトゥルムゲーベルが付属する。
「オーデルバックラー」は、「トイライズ ATコレクション」の有するバイザー、コクピットハッチの開閉、頭部カメラのスライドレールに合わせた左右の移動、シールドのパイルバンカーのニードルパーツのギミックが楽しめ、「エルドスピーネ」は、「トイライズ ATコレクション」の有するコクピットハッチの開閉、頭部カメラのターレット式による回転、ザイルスパイドの射出角度などのギミックが楽しめる。
トイライズ ATコレクション05 オーデルバックラー
【製品概要】
JANコード：4904810085935
パッケージサイズ：250×170×55mm（幅×高さ×奥行）
対象年齢：15歳以上
電池：不要
全高：約100mm
スケール：1/48
トイライズ ATコレクション06 エルドスピーネ
【製品概要】
JANコード：4904810085942
パッケージサイズ：250×170×55mm（幅×高さ×奥行）
対象年齢：15歳以上
電池：不要
全高：約95mm
スケール：1/48
(C)サンライズ