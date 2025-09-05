2026年2月下旬 発売予定 【DA-120 ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞】 価格：132,000円 【DA-121 ロボットベースGX/FD＜艦載マシンセット＞】 価格：15,400円

タカラトミーは、「ダイアクロン」シリーズよりアクションフィギュア「DA-120 ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞」と「DA-121 ロボットベースGX/FD＜艦載マシンセット＞」を2026年2月下旬に発売する。価格は「ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞」が132,000円、「艦載マシンセット」が15,400円。

ダイアクロン隊最大・最強の超弩級基地型重機動マシン「ロボットベースGX<ロイヤルディフェンダー＞」と、その作戦行動を支援する艦載マシン9機セット「艦載マシンセット」が登場。

「艦載マシンセット」は、「ロボットベースGX<ロイヤルディフェンダー＞」と組み合わせることで、格納庫への格納をはじめ、様々なバトルシチュエーションを再現して楽しむことができる。

DA-120 ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞

2026年2月下旬 発売予定

価格：132,000円

2015年のシリーズ再始動宣言から10年のアニバーサリーアイテムとして、2機の超弩級マシン＜クラウドアクロス＞と＜グランドダイオン＞による機体融合機動＜グランクロス＞によって完成するダイアクロン隊最大・最強の超弩級基地型重機動マシン「ロボットベースGX」が特別カラーの＜ロイヤルディフェンダー＞仕様になって登場。

巨大な2門のキャノン砲をはじめ、多彩な武装とギミックを実装。＜クラウドアクロス＞と＜グランドダイオン＞への分離をはじめ、移動要塞基地モードへの変形も可能となっており、圧倒的なプレイバリューを誇る。「DA-120 ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞」専用の特別仕様のパッケージとなって手に入る。ダイアクロン隊員が10体付属する。

【製品概要】

JANコード：4904810092483

パッケージサイズ：465×710×300mm（幅×高さ×奥行）

対象年齢：15歳以上

電池：不要

全高：約620mm（※ロボット時）

DA-121 ロボットベースGX/FD＜艦載マシンセット＞

2026年2月下旬 発売予定

価格：15,400円

「DA-120 ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞」の作戦行動を支援する艦載マシン9機がセットとなって登場。各艦載マシンにはダイアクロン隊員が搭乗することができる。また、各艦載マシンは単騎での行動が可能となっており、「DA-120 ロボットベースGX＜ロイヤルディフェンダー＞」と組み合わせることで、格納庫への格納をはじめ、様々なバトルシチュエーションを再現して楽しむことができる。ダイアクロン隊員が5体付属する。

【製品概要】

JANコード：4904810082668

パッケージサイズ：300×170×60mm（幅×高さ×奥行）

対象年齢：15歳以上

電池：不要

全長：約75mm（※ダイアファイター/Sのサイズ）

(C)ＴＯＭＹ