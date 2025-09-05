【トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ】 2026年3月 発売予定 価格：13,200円

タカラトミーは、トイライズシリーズより「AFC-01X Ω レギオス オメガ」を2026年3月下旬に発売する。価格は13,200円。

トイライズのコンセプトでもある「ユーザーの想像力を刺激する独創的な遊び」に合わせてモスピーダのメカデザイナーでもある荒牧伸志氏とタツノコプロ協力の元、新たに玩具用メカ設定を制作。玩具の遊びを両立した「MOSPEADA ANOTHER GENESIS」として商品を中心とした物語が展開される。

今回第1弾として、特別試験運用部隊「SKUNKs」に配備された「AFC-01X Ω レギオス オメガ」が登場。「AFC-01Hレギオス エータ」をベースにしたカスタム機で頭部や翼の可変方式が変更されている。また右胸部のセンサーポッドはオミットし、代わりに両肩に可動式のデュアルマシンガンを装備。各部には3mmのハードポイントが設けられており、さまざまなカスタマイズに対応する。

ファイター/ダイバー/ソルジャーの3形態にはシンプルな構造で完全変形を実現

ライディングスーツ（約3cm）とアーマーサイクルが付属。搭乗シーンの再現はもちろん、シチュエーションを彷彿とさせるアソビが可能となっている

スタイルと可動の両立を実現。さらに各所に設けられたハードポイントにより、トイライズならではの拡張性のあるアソビを実現する

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

※この商品には「トイライズ AFC-01X Ω レギオス オメガ」が1セット入っています。

(C)タツノコプロ