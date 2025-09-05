花江夏樹が“臭豆腐”に初チャレンジ「くっせぇ…」「味は好きだったんですけど…」
声優の花江夏樹（34歳）が、8月28日に放送されたバラエティ番組「声優と夜あそび 木【小野賢章×花江夏樹】」（ABEMA）に出演。台湾で“臭豆腐”に初チャレンジした一部始終を語った。
この日の冒頭、花江がアニメのイベントで訪れた台湾の話題に。前週の放送で「臭豆腐を食べてきてほしい」と指令を受けていた花江は、そのミッションを遂行し、現地で撮影した動画を番組内で公開した。
するとそこには、豪快な一口で初の臭豆腐に挑む花江の姿が映し出されていたが、「くっせぇ…」「ちょっとダメかも…」とリアルな反応を見せる花江に、スタジオは笑いに包まれる。
しかし、その後花江は、「味は好きだったんですけど、鼻から抜ける匂いがやっぱちょっと…3日履き続けたパンツというか、雑巾みたいな？」と挑戦を振り返りつつ、「微妙なラインだったんですよ！いけそうだけど、進んで食べたくはないなっていうくらいだから、『うぇぇぇぇ』ともできなかったっていう…」と自身の微妙なリアクションに大反省。
これに声優の小野賢章は「それでなんとも言えない動画が出来上がったわけか（笑）」とツッコミを入れつつ、「現地の方は普通に食べていたので、僕も慣れたらクセになるのかも！」と話す花江には、「そうやって異文化に触れるのがやっぱ楽しいよね」とコメント。花江の挑戦をねぎらった。
