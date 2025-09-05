【ドラゴンクエストI＆II】 10月30日 発売予定（Steam版のみ10月31日） 価格： 通常版 7,678円 勇者ロトの子孫セット 11,980円 キャラクターコンプリートセット 14,980円 HD-2D版 ロト三部作セット 12,760円 CEROレーティング：B（12才以上対象）

スクウェア・エニックスは、10月30日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch/プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用RPG、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」の最新情報を公開した。

本作は「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」の後の世界を描く「ドラゴンクエストI（以下、DQI）」と「ドラゴンクエストII（以下、DQII）」が1つになったフルリメイク作品。「DQI」と「DQII」それぞれに新たなシナリオなどが追加され大幅にパワーアップしている。今回は、パワーアップしたバトルシステムの詳細が公開された。

新たなアイテムや要素も加わりバトルが大幅にパワーアップ！ さまざまな戦略を駆使して魔物を撃破

フィールドやダンジョンではモンスターと遭遇。ときには手強い敵に出会うこともある。

【DQI】

バトル設定で有利コマンドをオンにすれば、弱点を突く呪文や特技を選択したときに、敵の上に文字で表示されるようになった。より有効な呪文や特技を選んでいこう。

主人公と仲間たちのバトルでの特徴を紹介。新たなアイテム「巻物」も登場！

「DQI」主人公

【DQII】

さまざまな剣技に加えて、ギラ系やデイン系の呪文も使いこなす。特技「ドラゴン斬り」はドラゴンに大ダメージを与える。

「DQII」ローレシアの王子

屈強な肉体から「せいけんづき」や「まじん斬り」といった攻撃を繰り出すほか、味方を守る「におう立ち」なども覚え、攻守ともに活躍できる。

「DQII」サマルトリアの王子

剣技と呪文をバランスよく習得し、攻撃だけでなく味方の回復や補助もこなす。稲妻のやいばで敵全体をなぎ払う「ギガスラッシュ」は強烈。

「DQII」ムーンブルクの王女

呪文の才能が群を抜いており、強力な攻撃呪文を身につける。「バイキルト」や「フバーハ」といった補助呪文や回復呪文で味方をサポートすることも。

「DQII」サマルトリアの王女

素早く身軽な動きから多彩な特技を繰り出すうえ、メラ系やヒャド系の呪文も得意。ただし、ときおりバトル中に遊びだしてしまうことも!?

新たなアイテム「巻物」を使って特技や呪文を習得

本作には新たなアイテム「巻物」が登場。「巻物」は宝箱などから手に入れることができ、使用することでパーティメンバーのうち1人が特定の呪文や特技を新たに習得することができる。

5つの紋章を集めていくと、バトル中にさまざまな効果が発揮される

原作「DQII」で登場していた、「太陽」・「星」・「月」・「水」・「命」の力を宿した5つの紋章。本作では、「DQI」と「DQII」それぞれの作中で5つの紋章を集めていくことになる。さらに紋章を所持していると、一定の確率や特定の条件を満たすことでバトル中にさまざまな効果が発揮される。紋章ごとに効果は異なるが、今回はそのうちの一部が公開された。

【5つの紋章】

たいようの紋章

ほしの紋章

つきの紋章

みずの紋章

いのちの紋章

「DQI」

HD-2D版では「DQI」にも紋章が登場。本作ではとある理由で妖精たちの紋章作りを手伝うことになる。

「DQII」

「DQII」では、魔物の軍勢を率いる悪の大神官ハーゴンを倒すため5つの紋章を探すこととなる。

「DQI」

紋章のマークが浮かび上がると効果が発動。「たいようの紋章」があると、一部の特技で「かいしんのいちげき」が出るようになる。

「DQII」

「つきの紋章」を持っていれば一部の呪文が暴走するようになる。

「いのちの紋章」の効果で「超絶技」が発動！

「いのちの紋章」を所持していると、特定の条件を満たすことで、バトル中に一部の特技や呪文が変化。強力な「超絶技」を発動させることができる。

特定の条件下でコマンド選択時にとある操作を行なうと……

特技「ドラゴン斬り」がさらに強力な技「竜王斬り」に変化した！

「東京ゲームショウ2025」でHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」を体験できる

9月25日から28日までの4日間（一般公開日は9月27日、9月28日の2日間のみ）、幕張メッセ（千葉県）で開催される「東京ゲームショウ2025」に、HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」が出展されることが決定した。スクウェア・エニックスブースでは最新映像が上映されるほか、各プラットフォームで「DQI」もしくは「DQII」を選んで遊べる試遊台が登場する。

また、9月27日には「ドラゴンクエストI＆II」のスペシャルステージが実施される。

HD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」を一足先にプレイできる

各プラットフォームで「DQI」と「DQII」を選んで遊べる試遊台が登場。試遊体験をした人には、BOSS×ドラゴンクエストのコラボ缶コーヒー「BOSS QUEST 辿り着いた深煎り」がプレゼントされる。

応援ボードでステージイベントを盛り上げよう！

9月27日15時30分からはスペシャルステージが実施される。観覧者には、一緒に会場を盛り上げることができる特製応援ボードも配布される。

りゅうおうとのグリーティングや記念撮影ができる

「DQI」に登場する闇の覇者・りゅうおうとのグリーティングも実施。一緒に写真を撮ることができる。また、参加した人にはりゅうおうのブロマイド風カードがプレゼントされる。

※プレゼント各種の配布方法は予告なく変更となる場合があります。詳しくは現地にてご確認ください。

※各配布物は数に限りがあります。なくなり次第、終了となります。

※りゅうおうのグリーティングスケジュールは会場にてご確認ください。

