「スター・ウォーズ」ダース・ベイダーのライトセーバーがオークションに、4億円超えるか
「スター・ウォーズ」シリーズに登場したダース・ベイダーのライトセーバーが、オークションに出品される。
これは、デヴィッド・プラウズとスタントマンのボブ・アンダーソンが、「スター・ウォーズ／帝国の逆襲」および「スター・ウォーズ／ジェダイの帰還」の戦闘シーンで使用したもので、今回のオークションを主催するプロップストアのブランドン・アリンジャー最高執行責任者（COO）は、米ゴシップサイト・TMZの取材にこう語っている。
「ある男性から電話があり、『オリジナルのライトセーバーの小道具を1つ持っている』と言われました。ライトセーバーは複数存在しており、唯一のものではないですが、特にダース・ベイダーがルーク・スカイウォーカーと決闘した際に使用したライトセーバーの小道具は、ファンの間でも注目を集めています」
「予想される落札価格は最低でも100万ドル（約1億5000万円）で、100万ドルから300万ドル（約4億5000万円）になる可能性があります。最終的にいくらで落札されるかは、まったく予測できません」
3年前には、Xウイング・スターファイターの模型が約230万ドル（約3億4000万円）で落札されたが、アリンジャー氏は今回それ以上の価格がつく可能性もあると考えている。
オークションは9月4日から6日まで開催され、トビー・マグワイアが「スパイダーマン2」で着用した衣装や、マイケル・キートンのバットマンスーツなども出品される予定だ。
