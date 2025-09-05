レディー・ガガ“開場後”にコンサートをキャンセル、謝罪の言葉繰り返す

レディー・ガガが、9月3日に予定されていた米フロリダ公演を、“開場後”に中止した。



マイアミのカセヤ・センターで「メイヘム・ボール・ツアー」のショーを行う予定となっていたが、会場で観客が開演を待っている中、キャンセルが告げられたという。



これについてガガはインスタグラム・ストーリーに謝罪文をこう投稿している。



「みんな、本当に申し訳ないことに、今夜のマイアミでのショーを延期せざるを得なくなってしまった」

「昨晩のリハーサル中と今夜のボーカルウォームアップ中、声がすごくかすれていて、医者からもボーカルコーチからも、リスクを考慮して、これ以上続けないようにアドバイスされた」

「くじけずやり抜きたいけど、声帯に長期的または取り返しのつかないダメージを負う危険は冒したくない」



そして、謝罪の言葉を繰り返し、「許してくれることを願っています」と締めくくった。