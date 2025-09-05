　5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比210円高の4万2840円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては259.73円高。出来高は7188枚となっている。

　TOPIX先物期近は3098ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.83ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42840　　　　　+210　　　　7188
日経225mini 　　　　　　 42835　　　　　+205　　　134561
TOPIX先物 　　　　　　　　3098　　　　　 +15　　　 10973
JPX日経400先物　　　　　 27835　　　　　+125　　　　 645
グロース指数先物　　　　　 765　　　　　　+6　　　　 395
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース