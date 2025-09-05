日経225先物：5日2時＝210円高、4万2840円
5日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比210円高の4万2840円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては259.73円高。出来高は7188枚となっている。
TOPIX先物期近は3098ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.83ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42840 +210 7188
日経225mini 42835 +205 134561
TOPIX先物 3098 +15 10973
JPX日経400先物 27835 +125 645
グロース指数先物 765 +6 395
東証REIT指数先物 売買不成立
