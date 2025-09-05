これまでの歩みを振り返りながら、夢のステージが楽しめる！國府田マリ子LIVE2025「31年目の僕らのステキ。」

Happy!Happy!Happy!レコーズは、國府田マリ子のLIVE「31年目の僕らのステキ。」を2025年11月24日(月)にケネディハウス銀座にて開催します。

國府田マリ子LIVE2025「31年目の僕らのステキ。」

会場 ：ケネディハウス銀座

開催日：2025年11月24日(月) 開場16:00／開演17:00

料金 ：5,800円 配信チケット 3,800円

出演 ：國府田マリ子(Vo)、南明男(Gt)、山田直子(Ba)、平山牧伸(Dr)、

森藤昌司(Key)、宮島律子(Cho)

Happy!Happy!Happy!レコーズは、國府田マリ子のLIVE「31年目の僕らのステキ。」を2025年11月24日(月)にケネディハウス銀座にて開催。

デビュー30周年を超え、31年目を迎えた國府田マリ子が、1st single「僕らのステキ」や1st Album「Pure」など、これまでの歩みを振り返りながら、夢のステージが楽しめます。

■國府田マリ子 コメント

31年間、曲たちに込められた想い出、一緒に音を奏であった、たくさんのステキなアーティストやミュージシャン、エンジニアの皆様との大切な時間。

なによりファンのみなさまに愛していただいた尊い時間。

普段歌わなかった曲にも今回、感謝をこめてお贈りします。

ありがとう、そしてこれからもよろしくお願いします。

■予約

2025年9月5日(金)15:00より、Livepocketおよびお電話にて受付開始。

予約電話 ： 03-3572-8391

キャンセル期限： 2025年11月14日(金)まで

※予約は一度のお電話につき4名様までとさせていただきます。

※期限後のキャンセルには別途キャンセル料が発生します。

