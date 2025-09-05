事前登録者数15万人突破！SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『サバイバーGO〜三国志〜』

SEVEN＆EIGHT HOLDINGSは、スマートフォンゲーム『サバイバーGO〜三国志〜』を2025年9月4日(木)に配信開始したことを発表すると同時に、事前登録者は最終15万人を突破したことを発表しました。

配信開始を記念して公式Xでは各種キャンペーンを実施します。

■サバイバーGO〜三国志〜とは？

本作は、「サバイバル」「三国志」「サンタク」の要素を掛け合わせた、新感覚のカジュアルアクションゲームです。

プレイヤーは、個性豊かな「サンタク」キャラクターたちとともに、群がる敵をなぎ倒しながら最強の部隊を編成し、激動の三国時代を生き抜いていきます。

本作では、タップ＆スワイプだけの直感的な操作で、豪快なスキルやコンボを駆使した爽快なバトルが展開。

劉備・関羽・曹操など、歴史に名を残す武将たちも多数登場し、スキルや装備のカスタマイズにより、戦略性の高い部隊育成が可能です。

さらに、「サンタク」のキャラクターたちが、本作の世界に登場。

コミカルで親しみやすい見た目とは裏腹に、戦況を一変させる強力なスキルでプレイヤーを勝利へ導きます。

豊富なコンテンツも魅力のひとつで、ステージ攻略、資源収集、BOSSバトル、ミニゲームなど、長く遊べる多彩なコンテンツを搭載。

ランキング上位を目指す競争要素もあり、やり込み要素も充実しています。

「ただ生き残るだけではない三国志」を、ぜひ体感してください。

■事前登録報酬

