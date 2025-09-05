13校の現地学校担当者とバーチャルで直接話せる！ハワイ留学フェア　2025

HECハワイ留学支援センターは、2025年で5回目となる『ハワイ留学フェア 2025』を2025年10月11日(土)にオンラインにて開催。

ハワイ留学フェア 2025

主催 ：HECハワイ留学支援センター・Study HAWAII 共同主催

後援 ：ハワイ州観光局

開催日時：2025年10月11日(土) 10:00〜16:00

開催方法：オンライン(Zoomによるオンライン配信)

対象 ：ハワイ留学に関心のある方・準備段階の方・小中高校生・

大学生の方とその保護者の方・社会人からシニア層の留学希望者

およびハワイ研修や進学に興味のある国内の学校・教職員の方・

法人・自治体

参加費 ：無料

参加予約：TEL 03-6912-8121

このフェアでは、ハワイ留学最新情報のセミナーに加えて、人気の13校の現地学校担当者とバーチャルで直接話せます。

Study HAWAII

【開催セミナー】 〜入退場自由〜

各種セミナー：4年制大学と2年制大学・語学留学・小中高留学・教育移住

ハワイ最新情報・ビザ情報など

開催時間 ：10:00〜16:00

※ハワイ現地学校担当者とのバーチャル相談会：12:00〜14:00

「ハワイ留学フェア 2025」当日のスケジュール

【参加予定校 13校】

＜4年制大学＞

ハワイ大学ヒロ校

ハワイパシフィック大学

＜2年制大学＞

カピオラニ・コミュニティカレッジ

リーワード・コミュニティカレッジ

ハワイ・コミュニティカレッジ

カウアイ・コミュニティカレッジ

ハワイ東海インターナショナルカレッジ

＜大学付属語学コース＞

ハワイ大学マノア校 HELP

ハワイ大学マノア校 NICE

ハワイ大学マウイカレッジ MLI

＜私立小中高等学校＞

ハナラニスクールズ

セイクレッドハーツアカデミー

＜私立語学学校＞

グローバルビレッジハワイ

