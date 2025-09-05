13校の現地学校担当者とバーチャルで直接話せる！ハワイ留学フェア 2025
HECハワイ留学支援センターは、2025年で5回目となる『ハワイ留学フェア 2025』を2025年10月11日(土)にオンラインにて開催。
ハワイ留学フェア 2025
主催 ：HECハワイ留学支援センター・Study HAWAII 共同主催
後援 ：ハワイ州観光局
開催日時：2025年10月11日(土) 10:00〜16:00
開催方法：オンライン(Zoomによるオンライン配信)
対象 ：ハワイ留学に関心のある方・準備段階の方・小中高校生・
大学生の方とその保護者の方・社会人からシニア層の留学希望者
およびハワイ研修や進学に興味のある国内の学校・教職員の方・
法人・自治体
参加費 ：無料
参加予約：TEL 03-6912-8121
このフェアでは、ハワイ留学最新情報のセミナーに加えて、人気の13校の現地学校担当者とバーチャルで直接話せます。
Study HAWAII
【開催セミナー】 〜入退場自由〜
各種セミナー：4年制大学と2年制大学・語学留学・小中高留学・教育移住
ハワイ最新情報・ビザ情報など
開催時間 ：10:00〜16:00
※ハワイ現地学校担当者とのバーチャル相談会：12:00〜14:00
「ハワイ留学フェア 2025」当日のスケジュール
【参加予定校 13校】
＜4年制大学＞
ハワイ大学ヒロ校
ハワイパシフィック大学
＜2年制大学＞
カピオラニ・コミュニティカレッジ
リーワード・コミュニティカレッジ
ハワイ・コミュニティカレッジ
カウアイ・コミュニティカレッジ
ハワイ東海インターナショナルカレッジ
＜大学付属語学コース＞
ハワイ大学マノア校 HELP
ハワイ大学マノア校 NICE
ハワイ大学マウイカレッジ MLI
＜私立小中高等学校＞
ハナラニスクールズ
セイクレッドハーツアカデミー
＜私立語学学校＞
グローバルビレッジハワイ
