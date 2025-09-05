気象台は、午前1時53分に、大雨警報（浸水害）を姫路市、洲本市、相生市、赤穂市、南あわじ市、淡路市、たつの市、太子町に発表しました。

南部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■姫路市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

5日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm



■洲本市

□大雨警報【発表】

・土砂災害



・浸水

5日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm





■相生市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm■赤穂市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm■南あわじ市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm■淡路市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm■たつの市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm■太子町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 70mm