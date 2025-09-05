【大雨警報】兵庫県・姫路市、洲本市、相生市、赤穂市、南あわじ市、淡路市などに発表 5日01:53時点
気象台は、午前1時53分に、大雨警報（浸水害）を姫路市、洲本市、相生市、赤穂市、南あわじ市、淡路市、たつの市、太子町に発表しました。
南部では、5日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■姫路市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■洲本市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■赤穂市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■南あわじ市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■淡路市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■たつの市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
■太子町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm