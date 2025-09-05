NY株式4日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均　　　45483.50（+212.27　+0.47%）
ナスダック　　　21569.93（+72.20　+0.34%）
CME日経平均先物　42845（大証終比：+215　+0.50%）

欧州株式4日GMT16:17
英FT100　 9216.87（+38.88　+0.42%）
独DAX　 23770.33（+175.53　+0.74%）
仏CAC40　 7698.92（-20.79　-0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（-0.025）
10年債　 　4.176（-0.041）
30年債　 　4.873（-0.024）
期待インフレ率　 　2.397（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.719（-0.021）
英　国　　4.720（-0.028）
カナダ　　3.347（-0.039）
豪　州　　4.354（-0.064）
日　本　　1.590（-0.037）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.44（-0.53　-0.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3612.20（-23.30　-0.64%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109587.50（-2676.17　-2.38%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万6757（-397973　-2.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ