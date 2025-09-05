ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２１２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式4日（NY時間12:17）（日本時間01:17）
ダウ平均 45483.50（+212.27 +0.47%）
ナスダック 21569.93（+72.20 +0.34%）
CME日経平均先物 42845（大証終比：+215 +0.50%）
欧州株式4日GMT16:17
英FT100 9216.87（+38.88 +0.42%）
独DAX 23770.33（+175.53 +0.74%）
仏CAC40 7698.92（-20.79 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.592（-0.025）
10年債 4.176（-0.041）
30年債 4.873（-0.024）
期待インフレ率 2.397（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.719（-0.021）
英 国 4.720（-0.028）
カナダ 3.347（-0.039）
豪 州 4.354（-0.064）
日 本 1.590（-0.037）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.44（-0.53 -0.83%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3612.20（-23.30 -0.64%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝109587.50（-2676.17 -2.38%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1629万6757（-397973 -2.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
