◇ナ・リーグ ドジャース0−3パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャース・大谷翔平投手（31）は3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦で体調不良のため先発登板を回避したが「1番・DH」で出場。5打数2安打で2試合連続マルチ安打をマークするなど奮闘した。だが、10残塁で零敗と打線がつながらず、ナ・リーグ中地区最下位に連敗。2位のパドレスが敗れたため優勝マジックは20となったが、直近5試合で1勝4敗と苦しい戦いが続く。

試合開始から約3時間半前。発表されたドジャースの先発投手は「シーハン」と記されていた。大谷が登板回避。デーブ・ロバーツ監督は「昨日は一日体調が悪かった。深いせきをしていた。鼻づまりの症状もあった。翔平はとにかく体調が悪かった」と説明した。

「打者・大谷」は、風邪にも負けず奮闘した。5回先頭では、2番手・バローズから右中間二塁打。そして7回は激走でチャンスメークした。1死から3番手左腕・シスクと対戦。体に向かってきた内角シンカーを窮屈にスイングすると、ボテボテの三塁前へのゴロで全力疾走し内野安打をもぎ取った。バットの根っこに当たった瞬間、「あ痛っ！」と声が出た一打。大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者はXで「プレート（本塁ベース）の中心から1・94フィート（約59・1センチ）離れていた。左打者がバント以外で安打した最も内側の投球」と紹介し、トラッキングシステムが導入された08年以降では最も内角ボール球での左打者の安打だったとした。

直後のベッツの右飛では、タッチアップして猛然と二塁進塁。得点にはならなかったが、執念の激走だった。だが、チームは5安打に6四球がありながら10残塁で零敗。「大振りしたり、ゾーンの球を見逃してボール球を振ったり。自分たちでコントロールできることが今はできていない」。怒り心頭だった指揮官だが、すでに体調不良だった前日に自己最速193・1キロの爆速46号を放つなど、2日連続マルチ安打の大谷には賛辞が止まらない。「今のコンディションの中で、できることを全部やってくれている。打席でも粘り、次の塁を狙い、勝利に貢献するために何でもやっている。本当にありがたい」と称えた。

投手に関しては順調に体調が回復すれば、5日（日本時間6日）からのオリオールズ3連戦となる見込み。残り23試合、軽症だったのは救いだった。（杉浦 大介通信員）