「テレビ千鳥」火曜よるに“お引越し”＆再び全国ネットに「ロンハー」放送直後の枠に喜び【コメント】
【モデルプレス＝2025/09/05】お笑いコンビ・千鳥が出演するテレビ朝日系バラエティ番組『テレビ千鳥』が、9月30日より毎週火曜よる11時45分から全国ネットで放送される。
【写真】千鳥ノブ、芸能界で一番可愛いと思う人気女優
ノブと大悟が今1番やりたいことをやる、千鳥の純度100％バラエティー『テレビ千鳥』が、この秋、火曜の夜に引越し。引越し初回となる9月30日の放送以降、毎週火曜よる11時45分から全国ネットでたっぷり笑いを届ける。
同番組では、テレビ局入りする芸能人の私服を予想する「芸能人入り待ちクイズ！！」、盛り付けセンスが問われる「1周だけバイキング！！」をはじめ、恒例の“服を買う”シリーズ、そして大悟の念願が叶った番組初の海外ロケ企画「ロサンゼルスに行きたいんじゃ！！」で大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）の試合を生観戦するなど、2019年のレギュラー放送開始以降、数々の名物企画が誕生。TVerの見逃し配信再生数で常に上位にランクインする人気番組が、全国ネットになる。『ロンドンハーツ』（毎週火曜よる11：15〜）に続く枠で、お笑いファンにはたまらない時間帯だ。
枠移動を受けて、ノブは「全国ネット、最高ですね！しかも『ロンハー』の後！！」と喜びをコメント。大悟は「『ロンハー』という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組（笑）。そのへんも楽しんでいただければ」と語った。
また、今後について、ノブは「バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！」、大悟は「“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに」と意気込み。「今、枠移動1回目、2回目など最初の企画を考えている」とコメントした大悟だったが、どんな企画が誕生するのか。（modelpress編集部）
全国ネット、最高ですね！めちゃくちゃうれしいです。今は深夜０時15分放送の関東ローカルなので、見てくれる人がいっぱい増えると思います。岡山とか地方はだいぶ遅れて放送されるから、Xの告知と違うものが流れているんですよ。だからそのへんがピタッと合うのはうれしいですね。あと、やっぱり人間は12時でピタッと寝るので（笑）、全然違うと思います。しかも「ロンハー」の後！僕らは、バラエティーをしているというよりは実験をしているという感じですが…（笑）。ちょっと時間は早くなりますが、バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！
全国ネット、ありがとうございます。「ロンハー」という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組です（笑）。そのへんも楽しんでいただければと思います。『テレビ千鳥』というのは、紅葉を見に行ったりとか、タイを釣りに行ったりだとか、季節感を出していく番組ですので、ドンピシャで見ていただけるのが一番ありがたいですね。今、枠移動1回目、2回目など最初の企画を考えています。“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに。そして岡山の方でも流れるということで、親に見られるのは非常にイヤですが、そことも戦っていきたいなと思います。
・現在：毎週木曜深夜0：15〜0：45（※一部地域を除く）
・引越し初回：9月30日よる11：45〜深夜0：15
※以降、毎週火曜よる11：45〜深夜0：15
※テレビ朝日系24局
【Not Sponsored 記事】
【写真】千鳥ノブ、芸能界で一番可愛いと思う人気女優
◆「テレビ千鳥」火曜夜の全国ネットに登場
ノブと大悟が今1番やりたいことをやる、千鳥の純度100％バラエティー『テレビ千鳥』が、この秋、火曜の夜に引越し。引越し初回となる9月30日の放送以降、毎週火曜よる11時45分から全国ネットでたっぷり笑いを届ける。
◆千鳥、枠移動に喜び「“らしい”ことができたら」
枠移動を受けて、ノブは「全国ネット、最高ですね！しかも『ロンハー』の後！！」と喜びをコメント。大悟は「『ロンハー』という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組（笑）。そのへんも楽しんでいただければ」と語った。
また、今後について、ノブは「バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！」、大悟は「“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに」と意気込み。「今、枠移動1回目、2回目など最初の企画を考えている」とコメントした大悟だったが、どんな企画が誕生するのか。（modelpress編集部）
◆ノブ（千鳥）コメント
全国ネット、最高ですね！めちゃくちゃうれしいです。今は深夜０時15分放送の関東ローカルなので、見てくれる人がいっぱい増えると思います。岡山とか地方はだいぶ遅れて放送されるから、Xの告知と違うものが流れているんですよ。だからそのへんがピタッと合うのはうれしいですね。あと、やっぱり人間は12時でピタッと寝るので（笑）、全然違うと思います。しかも「ロンハー」の後！僕らは、バラエティーをしているというよりは実験をしているという感じですが…（笑）。ちょっと時間は早くなりますが、バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！
◆大悟（大悟）コメント
全国ネット、ありがとうございます。「ロンハー」という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組です（笑）。そのへんも楽しんでいただければと思います。『テレビ千鳥』というのは、紅葉を見に行ったりとか、タイを釣りに行ったりだとか、季節感を出していく番組ですので、ドンピシャで見ていただけるのが一番ありがたいですね。今、枠移動1回目、2回目など最初の企画を考えています。“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに。そして岡山の方でも流れるということで、親に見られるのは非常にイヤですが、そことも戦っていきたいなと思います。
◆「テレビ千鳥」放送時間
・現在：毎週木曜深夜0：15〜0：45（※一部地域を除く）
・引越し初回：9月30日よる11：45〜深夜0：15
※以降、毎週火曜よる11：45〜深夜0：15
※テレビ朝日系24局
【Not Sponsored 記事】