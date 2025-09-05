テレビ朝日は5日、お笑いコンビ「千鳥」によるバラエティー番組「テレビ千鳥」（木曜深夜0・15）が、9月30日のオンエアから火曜午後11時45分に移動し、全国ネットで放送すると発表した。

テレビ局入りする芸能人の私服を予想する「芸能人入り待ちクイズ!!」や、番組初の海外ロケ企画「ロサンゼルスに行きたいんじゃ!!」で、大悟がドジャース・大谷翔平投手の試合を現地で生観戦するなど、2019年のレギュラー放送開始以降、数々の名物企画を生み出し、TVerの見逃し配信再生数では常に上位にランクインする人気番組。

これまでは関東ローカルでの放送だったが、全国ネットでの放送となり、また人気バラエティー「ロンドンハーツ」に続く枠という、お笑いファンにはたまらない時間帯に放送枠を移す。

ノブは「全国ネット、最高ですね！めちゃくちゃうれしいです」と大喜び。「今は深夜0時15分放送の関東ローカルなので、見てくれる人がいっぱい増えると思います。岡山とか地方はだいぶ遅れて放送されるから、Xの告知と違うものが流れているんですよ。だからそのへんがピタッと合うのはうれしいですね。あと、やっぱり人間は12時でピタッと寝るので、全然違うと思います。しかも『ロンハー』の後！僕らは、バラエティーをしているというよりは実験をしているという感じですが…」とコメントした。

大悟は「全国ネット、ありがとうございます。『ロンハー『という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…。うちは非常に当たり外れのある番組です。そのへんも楽しんでいただければと思います」とアピール。「『テレビ千鳥』というのは、紅葉を見に行ったりとか、タイを釣りに行ったりだとか、季節感を出していく番組ですので、ドンピシャで見ていただけるのが一番ありがたいですね。そして岡山の方でも流れるということで、親に見られるのは非常にイヤですが、そことも戦っていきたいなと思います。」と“らしさ”全開でPRした。