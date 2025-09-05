『テレビ千鳥』木曜→火曜『ロンハー』後に引っ越し 再び全国ネットに 大悟「親に見られるのは非常にイヤ」
テレビ朝日は4日、今秋に同局系バラエティー『テレビ千鳥』（毎週木曜 深0：15〜0：45※一部地域を除く）が、30日放送回から火曜午後11時45分からに引っ越し、全国ネットとなることを発表した。
【写真】大谷翔平選手の奇跡…ドジャース戦に大興奮する千鳥
同番組は、お笑いコンビ・千鳥のノブと大悟が“今一番やりたいことをやる”バラエティー。テレビ局入りする芸能人の私服を予想する「芸能人入り待ちクイズ!!」、盛り付けセンスが問われる「１周だけバイキング!!」をはじめ、恒例の“服を買う”シリーズ、そして大悟の念願が叶った番組初の海外ロケ企画「ロサンゼルスに行きたいんじゃ!!」で大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）の試合を生観戦するなど、2019年のレギュラー放送開始以降、数々の名物企画が誕生。TVerの見逃し配信再生数で常に上位にランクインする人気を博してきた。
今回の“引っ越し”で、『ロンドンハーツ』（毎週火曜よる11：15〜）に続く枠に。このビッグニュースに、「全国ネット、最高ですね！ しかも『ロンハー』の後!!」（ノブ）、「『ロンハー』という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組（笑）。そのへんも楽しんでいただければ」（大悟）と大喜び。「バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！」（ノブ）、「“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに」（大悟）と意気込んだ。
■コメント
▼ノブ
全国ネット、最高ですね！めちゃくちゃうれしいです。今は深夜０時15分放送の関東ローカルなので、見てくれる人がいっぱい増えると思います。岡山とか地方はだいぶ遅れて放送されるから、Xの告知と違うものが流れているんですよ。だからそのへんがピタッと合うのはうれしいですね。あと、やっぱり人間は12時でピタッと寝るので（笑）、全然違うと思います。しかも『ロンハー』の後！ 僕らは、バラエティーをしているというよりは実験をしているという感じですが…（笑）。ちょっと時間は早くなりますが、バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！
▼大悟
全国ネット、ありがとうございます。『ロンハー』という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組です（笑）。そのへんも楽しんでいただければと思います。『テレビ千鳥』というのは、紅葉を見に行ったりとか、タイを釣りに行ったりだとか、季節感を出していく番組ですので、ドンピシャで見ていただけるのが一番ありがたいですね。
今、枠移動１回目、２回目など最初の企画を考えています。“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに。そして岡山の方でも流れるということで、親に見られるのは非常にイヤですが、そことも戦っていきたいなと思います。
【写真】大谷翔平選手の奇跡…ドジャース戦に大興奮する千鳥
同番組は、お笑いコンビ・千鳥のノブと大悟が“今一番やりたいことをやる”バラエティー。テレビ局入りする芸能人の私服を予想する「芸能人入り待ちクイズ!!」、盛り付けセンスが問われる「１周だけバイキング!!」をはじめ、恒例の“服を買う”シリーズ、そして大悟の念願が叶った番組初の海外ロケ企画「ロサンゼルスに行きたいんじゃ!!」で大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）の試合を生観戦するなど、2019年のレギュラー放送開始以降、数々の名物企画が誕生。TVerの見逃し配信再生数で常に上位にランクインする人気を博してきた。
■コメント
▼ノブ
全国ネット、最高ですね！めちゃくちゃうれしいです。今は深夜０時15分放送の関東ローカルなので、見てくれる人がいっぱい増えると思います。岡山とか地方はだいぶ遅れて放送されるから、Xの告知と違うものが流れているんですよ。だからそのへんがピタッと合うのはうれしいですね。あと、やっぱり人間は12時でピタッと寝るので（笑）、全然違うと思います。しかも『ロンハー』の後！ 僕らは、バラエティーをしているというよりは実験をしているという感じですが…（笑）。ちょっと時間は早くなりますが、バカバカしいことをするのに変わりはないので、ぜひ笑ってください！
▼大悟
全国ネット、ありがとうございます。『ロンハー』という面白い番組を見た後、お笑いを好きな人がいっぱい見てくれる枠なんですが…うちは非常に当たり外れのある番組です（笑）。そのへんも楽しんでいただければと思います。『テレビ千鳥』というのは、紅葉を見に行ったりとか、タイを釣りに行ったりだとか、季節感を出していく番組ですので、ドンピシャで見ていただけるのが一番ありがたいですね。
今、枠移動１回目、２回目など最初の企画を考えています。“らしい”ことができたらと思っていますので、お楽しみに。そして岡山の方でも流れるということで、親に見られるのは非常にイヤですが、そことも戦っていきたいなと思います。