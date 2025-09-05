【DIOR】マイ ディオール新作♡進化するカナージュモチーフの魅力

ディオールの象徴である「カナージュ」モチーフにオマージュを捧げたファインジュエリーコレクション「マイ ディオール」。2025年9月10日、ヴィクトワール・ドゥ・カステラーヌによる新作が発売されます。イエローゴールドとホワイトゴールドのコンビネーション、鮮やかなターコイズラッカーや繊細なダイヤモンドの輝きなど、独創的な美を体現したラインナップです。ぜひこの機会にチェックしてみてください！

進化する「カナージュ」モチーフ



1947年、ディオールの初コレクションで使われたナポレオン3世の椅子に由来する「カナージュ」。

建築的な美しさを持つこのモチーフを再解釈し、今回の新作ではグラフィカルなデザインにダイヤモンドをあしらったチョーカーや、直線美を際立たせたカフブレスレットなどが登場。

クラシカルでありながら現代的なアートピースとして、存在感を放ちます。

華やかに彩る新作アイテム



ネックレス

ブレスレット

リング

今回の注目は、内側にホワイトゴールドのリボンを配したバイカラーモデル（ネックレス 10,500,000円）や、ターコイズラッカーを取り入れたブレスレット（1,550,000円）とリング（540,000円）。

ダブルリング

シングルイヤリング

さらに、指先を華やかに演出するダブルリング（1,050,000円）、片耳でスタイルを楽しめるシングルイヤリング（770,000円～860,000円）も。

価格帯は幅広く、ディオールならではの遊び心と高貴さを感じられるラインナップです。

永遠のエレガンスを纏う「マイ ディオール」



「マイ ディオール」コレクションは、ディオールの歴史とモダンな感性を融合させた特別な存在。煌めくダイヤモンドと鮮やかなカラーが生み出す新作は、日常の装いに格上げの魔法をもたらします。

ファッションとアートを愛するすべての女性に贈られる、永遠に寄り添うエレガンス。新しい「マイ ディオール」で、自分らしい輝きを楽しんでみませんか？♡