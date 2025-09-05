【今日の献立】2025年9月5日(金)「エリンギでかさ増し! ジャージャー麺」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エリンギでかさ増し! ジャージャー麺」 「ニンジンチップス」 「キクラゲと卵の中華スープ」 の全3品。
不足しがちな野菜を肉みそに混ぜて。揚げたニンジンは、おやつにしても。
不足しがちな野菜を肉みそに混ぜて。揚げたニンジンは、おやつにしても。
【主食】エリンギでかさ増し! ジャージャー麺
エリンギを足してかさ増しした肉みそ。ヘルシーで家計にも優しい。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：666Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）中華麺 (生麺)2玉
豚ひき肉 150g
エリンギ 1パック ショウガ (みじん切り)大さじ1
ニンニク (みじん切り)小さじ1
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1/2
しょうゆ 大さじ1
みそ 大さじ1
オイスターソース 大さじ1
水 大さじ3
＜水溶き片栗＞
片栗粉 小さじ1
水 小さじ1~2
ネギ (刻み)大さじ2
【下準備】エリンギは小さな角切りにする。＜調味料＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
©Eレシピ
エリンギは1パック100gを目安にしています。
【作り方】1. 鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、ほぐした中華麺を入れ、袋の表示通りの時間ゆでる。冷水に取って揉み洗いし、水気をしっかりきる。
©Eレシピ
2. フライパンに分量外のサラダ油をひき、弱火でショウガとニンニクを炒める。香りが出たら、中火にして豚ひき肉とエリンギを加え炒める。
©Eレシピ
3. 火が通ったら＜調味料＞を加え、軽く炒めて火を止める。具を避け、汁に＜水溶き片栗＞を加えて混ぜ、再び中火で混ぜながら1分程火にかける。
©Eレシピ
＜水溶き片栗＞を入れる際、火を一度止めるとダマ防止になります。
4. 器に(1)を盛り、上から(3)をかけ、ネギをのせる。
©Eレシピ
【副菜】ニンジンチップス
薄くスライスしたニンジンを油で揚げて。驚くほど甘みが増します！
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：110Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）ニンジン 1本 揚げ油 適量 塩 適量
【下準備】ニンジンは皮をむき、スライサーを使って薄くスライスする。揚げると小さくなるので、大きめのスライスにする。水気をキッチンペーパー等で拭き取る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に油を160〜170℃に温め、ニンジンを少量ずつ揚げる。シュワシュワと泡が小さくなったら、キッチンペーパー等に取り、しっかりと油をきる。器に盛り、お好みで塩をふる。
©Eレシピ
一気に入れすぎると油の温度が下がり、カリッと揚がりにくくなります。
【スープ・汁】キクラゲと卵の中華スープ
中華の定番、キクラゲと卵のスープ。お好みで香酢を足して。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：51Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）キクラゲ 2個
卵 1個
＜スープ＞
顆粒チキンスープの素 小さじ2
塩 小さじ1/2
水 400ml
香酢 小さじ1~2
【下準備】キクラゲはぬるま湯で柔らかくもどし、かたい部分を切り落としてひとくち大に切る。卵は溶きほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れて強火で熱し、沸騰したらキクラゲと卵を加え、火を止める。
©Eレシピ
2. 器に盛り、お好みで香酢を入れる。
©Eレシピ