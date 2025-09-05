福建盼盼食品集団の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場で生地をこねる従業員。（８月１９日撮影、泉州＝新華社記者／肖瀟）

【新華社福州9月4日】中国福建省泉州、莆田（ほでん）両市などではこのところ、製造企業が技術革新やスマート化を進め、新分野を開拓している。

泉州市に拠点を置く食品大手の福建盼盼食品集団は、生地をこねて成形、発酵させて焼く計7工程にスマート技術を導入した。織物メーカー信泰（石獅）科技は生産のデジタル化を実現、工場で全自動横編み機がフル稼働する。ワンクリックで指示を出すことができ、従業員1人で機械10台以上を同時に管理できる。

福建盼盼食品集団の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場で稼働する生産ライン。（８月１９日撮影、泉州＝新華社記者／肖瀟）

莆田市で靴の研究開発とスマート製造を手がける双馳科技のオーダーメード工場では、靴と靴下を脱いで専用装置の上に立つと、15秒で足のサイズや幅、土踏まずの高さなどの多次元データが表示される。人工知能（AI）がデータに基づき靴型と中敷きを提案し、消費者が選んだ色やスタイルを取り込んだ後、スマート生産ラインで製造を開始する。

ベビーケア用品の開発・生産と販売を行う漳州市の青蛙王子（中国）日化は企画構想から製品化に至るまで、消費者の多様化、個性化、特注化のニーズに応じてサプライチェーン（供給網）と研究開発の優位性を継続的に強化し、ベビー・キッズ用ヘアケア、口腔ケア、虫よけなど多彩な製品を打ち出している。（記者/肖瀟、林善伝、周義）

福建省莆田市にある双馳科技のオーダーメード工場で稼働するスマート生産ライン。（８月１９日撮影、莆田＝新華社記者／周義）

福建省莆田市にある双馳科技のオーダーメード工場で作業する従業員。（８月１９日撮影、莆田＝新華社記者／周義）

福建盼盼食品集団の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場で撮影した飲料品自動包装ライン。（８月１９日撮影、泉州＝新華社記者／林善伝）

信泰（石獅）科技の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場にある製織作業場。（８月２０日撮影、泉州＝新華社記者／肖瀟）

信泰（石獅）科技の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場にある製織作業場。（８月２０日撮影、泉州＝新華社記者／林善伝）

信泰（石獅）科技で靴に使われる織物を撮影する見学者。（８月２０日撮影、泉州＝新華社記者／肖瀟）

８月２２日、青蛙王子（中国）日化のデータ監視センターで働く技術者。（漳州＝新華社記者／肖瀟）

福建盼盼食品集団の食品包装ライン。（８月１９日撮影、泉州＝新華社記者／林善伝）

８月２２日、青蛙王子（中国）日化のヘアケア製品工場で働く従業員。（漳州＝新華社記者／肖瀟）

信泰（石獅）科技の第５世代移動通信システム（５Ｇ）スマート工場にある整経機。（８月２０日撮影、泉州＝新華社記者／肖瀟）