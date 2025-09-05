◆米大リーグ パイレーツ３―０ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、体調不良のため予定されていた敵地・パイレーツ戦の先発登板を回避したが、「１番・ＤＨ」でスタメン出場した。５安打で今季８度目の完封負けを喫したド軍で唯一のマルチ安打をマークし、“一刀流”で孤軍奮闘。万全でない中、優勝争いするチームのために力を尽くした。投手としては、５日（同６日）からのオリオールズ戦での登板が見込まれる。

周囲の心配を一振りで吹き飛ばした。２点を追う５回先頭。大谷はバローズのチェンジアップを振り抜いた。打球速度１０８・７マイル（約１７４・９キロ）。ワンバウンドで中堅右のフェンスに到達する二塁打とした。体調不良で先発登板を回避する中、“一刀流”で敵地を沸かせた。

７回には左腕シスクの内角ボール球に詰まらされて「イテッ！」と絶叫。しかし、全力疾走で三塁内野安打をもぎ取った。ベストな状態とはほど遠くても、チーム唯一のマルチ安打と孤軍奮闘。続くベッツの右飛で二塁にタッチアップする好走塁も光り、ロバーツ監督は「今の体の状態でも、できる限りのことをしてくれている。打席で戦い、次の塁を狙い、勝利のために動いてくれて本当にありがたい」と最敬礼した。

試合開始３時間４０分前の午後３時。球団が発表したスタメンに、大谷の名は１番にあっても投手の欄にはなかった。先発登板を予定していただけに衝撃が走った。指揮官は「昨日から体調不良だった」といい、「今も深い咳（せき）が出て、鼻詰まりもあるかもしれない」と風邪の症状だと明かした。

２日（同３日）の試合前練習ではユニホーム姿でグラウンドに登場。キャッチボールを行ったが、この時に気分の悪さを訴えたもようだ。「その時点で確認したところ、『打つのは大丈夫です』と」。実際に前日には自己＆球団最速となる１２０マイル（約１９３・１キロ）の４６号ソロを打っていたのだから恐ろしい。「しかし、４〜５打席に立つことと５回を投げることの負担は比較にならない。脱水症状になるかもしれないし、（登板しても）うまくいかないと判断した」とロバーツ監督は説明した。

試合後のクラブハウスでは山本と談笑するなど笑顔もあった大谷。他にも体調が優れない関係者もいる中、薄着の選手が大半の中で上着を羽織って帰路についた。チーム２連敗。同地区２位のパドレスが４連敗で地区優勝マジックは「２０」となったが、４日（同５日）にも消滅危機が迫っている。シーズン佳境の９月。ベストコンディションではなくても、力を振り絞っていく。（中村 晃大）

〇…大谷がオリオールズ戦で菅野と投げ合う可能性が浮上した。次回登板に関してロバーツ監督は試合前、「週末（のオリオールズ戦）に回すことで回復の時間を与えることにした」としたが、試合後は「まだ万全ではないから、いつ登板できるかは決まっていない」と“修正”。菅野は７日（同８日）のドジャース戦先発が決まっており、大谷の体調次第では日米通じて初の投げ合いが実現するかもしれない。