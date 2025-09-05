右肩痛で６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）の今季中のメジャー復帰が厳しい状況となった。前日２日（日本時間３日）にマイナーで４度目のリハビリ登板に臨んだ右腕について、ロバーツ監督は３日（同４日）、「（ＭＬＢのレベルに）到達していないのが現状」と説明。地元メディアも「ワールドシリーズ進出のために必要としているわけではない」と厳しく評価した。

マイナーで十分な結果を残せない佐々木のメジャー復帰は遠い。ドジャースは先発陣が充実。最大の武器であるはずの球速も戻っていない。

１２年連続でポストシーズン（ＰＳ）に進出中のド軍は、１年を通して１０月以降の戦いを見据えている。主力の故障者の復帰を急ぐことはなく、秋にピークを持っていくマネジメントをしている。昨季、右肩痛で６月に離脱した山本は９月に復帰し、ＰＳは先発の軸になった。今季の大谷も、投手としては慎重に、少しずつイニングを伸ばしてきた。

当初は８月中にも復帰し、ＰＳへステップアップしていく計画もあったが、納得させる投球を見せられず。争奪戦の末の入団とあって、他のマイナー投手よりも復帰を後押しされていたが、つかみ取れなかった。

ＰＳの先発は４人ほどで十分。さらに狭き門だ。将来的なエースとして土台づくりをしてほしいという球団の考えもあるだろう。大型契約であれば復帰の優先度は高まるが、マイナー契約の弱さもある。来季以降へ向け、佐々木自身が結果と内容で昇格への道を切り開くしかない。（ＭＬＢ担当キャップ・安藤 宏太）