¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤£Ã¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬½éÆü¹¥È¯¿Ê¤âÄ´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤¢¤ê¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï£Ä£Ò£±¹æÄú
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¥È¡¼¥¥ç¡¼¡¦¥Ù¥¤¡¦¥«¥Ã¥×¡×¤¬£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½éÆü£³£Ò¤Ç£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤È£¹£Ò¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£²¡¢£±Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡µ¡ÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤¹¡£Ìá¤»¤Ð¥¿¡¼¥ó¤·¤ÆÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä´À°¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç£¶¡¢£³ÏÈ¤Ç£²¡¢£±Ãå¤Ê¤éÎ®¤ì¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Ï£±£²£Ò¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥¹¥¿¡¼¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡×£±¹æÄú¡£¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È£Ó£Ç£²´§¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ÎÈ´¤Æ¤¤À¡££´£³¹æµ¡¤ò¤¤Ã¤Á¤ê»Å¾å¤²¤ÆÃÏ¸µ¥É¥ê¡¼¥àÀä¹¥ÏÈ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡£